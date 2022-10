Bonus utenze, arrivano gli assegni per luce e gas ai senesi

On line a partire da oggi la graduatoria relativa al bonus utenze luce e gas, sostegni economici messi a disposizione delle famiglie senesi dal Comune di Siena attraverso il progetto dell’assessorato alle Politiche Sociali “Obiettivo Famiglia”. Erogati dall’amministrazione comunale risorse pari a 175mila euro.

Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche stabilito nella misura massima di 350 euro a famiglia è stato assegnato ai nuclei familiari in situazioni di condizione di bisogno certificato dai servizi sociali o in possesso di Isee non superiore a 18mila euro.

Per usufruire del bonus era inoltre necessario avere la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, essere residente nel Comune di Siena ed essere titolari di un’utenza (luce o gas) intestata a proprio nome presso l’indirizzo di residenza.

La graduatoria degli aventi diritto al bonus ha utilizzato specifici criteri di assegnazione legati, oltre che all’Isee e ai bisogni certificati dai servizi sociali, alla presenza nel nucleo familiare di un componente in situazione di disabilità e alla presenza nel nucleo familiare di tre o più figli minori a carico.

“Un piccolo sostegno a favore delle famiglie alla luce del grande lavoro che sarà necessario portare come amministrazione nei prossimi mesi, in vista dell’emergenza caro bollette”. Commenta così l’assessore al Sociale del Comune di Siena Francesca Appolloni.

Le domande accolte sono state 642, di queste erogate 603, per un importo pari a 175mile euro. In attesa di approvazioni ulteriori 39 domande pari ad un aggiunta delle risorse di 8.500 euro.

La graduatoria relativa all’assegnazione del bonus è consultabile all’indirizzo https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Famiglia, Casato di sotto 23, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 – 0577/292353, [email protected] ] .