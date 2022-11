Bonus edilizia, Musmeci: “Si usi gli F24, il Governo deve intervenire”

“Utilizzare una parte degli F24 per affidarli automaticamente agli istituti di credito” in modo “da smaltire la massa di crediti, derivante dai bonus edilizi – in particolare dal Superbonus – , che in questo momento non sono nella disponibilità nelle imprese”.

Questo lo strumento proposto da Massimiliano Musmeci, direttore generale di Ance, a margine di un incontro con il consiglio generale Ance Siena. Lo strumento, ha aggiunto Musmeci, “è straordinario e con l’Abi stiamo insistendo molto per poterlo sfruttare in una situazione straordinaria”.

Prosegue il direttore generale di Ance: “Non riteniamo di trovare altre strade utili per sbloccare la situazione in atto”, ed ancora “se ci saranno altre misure, come quella per consentire l’allungamento a dieci anni dell’utilizzo dei crediti, allora ben venga. Questa però non è la soluzione al problema che abbiamo posto”. Musmeci ha chiesto poi al Governo di “intervenire quanto prima. Speriamo che ci sia già qualcosa nel decreto Aiuti quater in uscita altrimenti proveremo con la legge di bilancio” .

Dall’Esecutivo intanto “abbiamo avuto diverse dichiarazioni pubbliche che ci hanno fatto capire che la nostra ipotesi è allo studio del MEF e di Giorgetti”, ha concluso Musmeci