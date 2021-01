BMps, Rossi: “Nessuna trattativa in corso su azione da 3,8 miliardi di euro”

“Non ci sono trattative di mediazione in corso con i legali di Mps sull’azione da 3,8 miliardi di euro contro la banca senese”, lo dice il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi commentando le indiscrezioni di stampa che darebbero per avviato un negoziato per neutralizzare l’iniziativa legale dell’ente di Palazzo Sansedoni contro Mps.

A riportare le parole di Carlo Rossi è l’Agenzia Impress in un articolo “Da parte nostra siamo sempre stati disponibili a soluzioni condivise ma ad ora non ne abbiamo mai parlato con la controparte – prosegue Rossi -. Meglio un cattivo accordo che una buona sentenza’, lo abbiamo sempre sentito dire in ambito legale, ma per fare un accordo bisogna essere in due, in questo caso direi in 3 vista l’entità dell’azionista di maggioranza di Mps”.

Durante l’incontro che si è tenuto alcuni giorni fa tra i vertici della Fondazione e il Mef non si sarebbe discusso nè della fusione tra Unicredit e l’Istituto di Piazza Salimbeni e neppure l’ipotesi della nascita di una mini-banca Mps