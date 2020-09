Black out a Monteriggioni: tutti al buio dal primo pomeriggio

Monteriggioni senza luce da oltre tre ore.

Un black out dal Colombaio fino a strada Chiantigiana che ha coinvolto fin dal primo pomeriggio abitazioni e strutture come la clinica Rugani.

I residenti sono andati su tutte le furie perché non riuscivano ad avere risposte in merito al guasto, pur avendo contattato di continuo il call center Enel. I tecnici dell’azienda sono intervenuti e hanno verificato che non si tratta di danni di media tensione, ovvero più estesi ma meglio risolvibili bensì di quelli di piccola tensione, dovuti al maltempo. I tecnici Enel sono ancora a lavoro.