Biotecnopolo, statuto in Gazzetta ufficiale

La notizia che Siena stava attendendo da mesi è arrivata in giornata. Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi si legge “è approvato l’allegato statuto della Fondazione Biotecnopolo di Siena”, ed il via libera è arrivato da un decreto del consiglio dei ministri dello scorso 11 luglio.

Il Biotecnopolo, lo ricordiamo, avrà un finanziamento iniziale di 21 milioni nel biennio (9 milioni di euro nel 2022, 12 milioni per il 2023) e poi di 16 milioni l’anno dal 2024.

La Fondazione, si legge all’articolo uno nello statuto, “ha sede legale e operativa in Siena e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero”.

Un altro punto importante dell’atto è all’articolo 2 che ricorda come la Fondazione svolgerà le funzioni di hub-antipandemico nazionale (il dettaglio dell’attività di questo centro è definito all’articolo 3) “per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali” . Le sue funzioni saranno finanziate con risorse dal Fondo complementare del Pnrr nel limite di 340 milioni di euro complessivi.

Membri fondatori della sono il Mef, il Mur, il ministero della Salute ed il Mise. E sempre in tema di chi può assumere il titolo di fondatore viene specificato, all’articolo 6, che “possono ottenere la qualifica di nuovi fondatori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che in virtu’ delle loro caratteristiche soggettive o strategiche, partecipano alla Fondazione e ne condividono le finalità mediante contributi economico-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 400mila in ragione d’anno” e che Tls può assumere la qualifica “previa stipula, entro sessanta giorni dall’adozione del presente statuto, di apposita convenzione, di durata non inferiore a cinque anni, tacitamente rinnovabile”.

L’articolo successivo, il 7, definisce invece chi può diventare “partecipante” alla Fondazione Biotecnopolo e cioè quelle realtà che “condividendo le finalità della Fondazione” finanziano con “contributi economici-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 100mila in ragione d’anno”. Per i sostenitori del Biotecnopolo invece, l’articolo è l’8, dovranno essere ancora definite le soglie minime di contribuzione per ottenere lo status.

L’argomento, come logico, non poteva non rientrare nel dibattito della campagna elettorale. “Siena adesso è a tutti gli effetti centro di eccellenza nazionale, punto di riferimento per la ricerca internazionale e hub antipandemico italiano”, ha osservato il candidato del Pd Silvio Franceschelli che ha ringraziato per l’operazione sia il segretario del Pd Enrico Letta per la “determinazione” che il ministro della Salute Roberto Speranza “per il lavoro di squadra”

Marco Crimi