Biotecnopolo, Michelotti (Fdi): “Le nomine siano affidate al nuovo esecutivo”

“Un’ottima notizia per Siena, ma adesso il governo rispetti le regole: le nomine devono essere effettuate dall’esecutivo certificato dalle urne”.

Il candidato alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia Francesco Michelotti saluta così la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello statuto per la Fondazione del Biotecnopolo che nascerà a Siena.

“Un’opportunità importante per la città e il territorio senesi – aggiunge Michelotti – oltretutto nel solco di una tradizione culturale e scientifica, frutto del lavoro sinergico delle istituzioni, compresa l’amministrazione comunale a guida centrodestra. Siena sarà la capitale del Centro nazionale dell’antipandemia, si tratta di un passo importante con risvolti sociali ed economici non indifferenti. Il consiglio che avrà il compito di indirizzare la Fondazione dovrà essere nominato dal premier, ma siamo in piena campagna elettorale, fra pochi giorni gli italiani saranno chiamati a votare e è legittimo pensare che queste importanti nomine siano effettuate da chi guiderà il paese per i prossimi cinque anni e non da chi non ha più i numeri per governare”.