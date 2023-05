Bimbo caduto dalla finestra a Poggibonsi, Bussagli: “Il piccolo sta bene ed è una bella notizia”.

“Abbiamo vissuto ore di apprensione per la caduta dalla finestra dell’abitazione di un nostro piccolo concittadino. Ho parlato poco fa con il babbo. Il piccolo sta bene ed è una bella notizia”.

Queste le rassicurazioni date dal sindaco di Poggibonsi David Bussagli. Intanto stanno emergendo le prime ricostruzioni di quanto accaduto oggi pomeriggio a Poggibonsi, in via della Repubblica: il piccolo sarebbe caduto dalla finestra nel momento in cui la mamma era fuori casa a fare delle commissioni ed il padre stava lavorando.

I vigili del fuoco, intervenuti nell’abitazione al secondo piano di un edificio di via della Repubblica, hanno trovato la sorellina del bimbo che aveva visto cadere il fratello dalla finestra. Il volo è stato di una decina di metri. Una vicina – pediatra – ha raccontato di aver sentito un tonfo sordo e, dopo essersi affacciata alla finestra, di aver corso per strada dopo aver visto il piccolo a terra.

Il bambino, di origine senegalese, è in prognosi riservata al Meyer di Firenze ma non è in pericolo di vita. “Si tratta di un miracolo perché l’altezza è considerevole e lui, per quanto ho potuto vedere io, non ha riportato neppure un graffio”, ha detto la pediatra. “Il piccolo è sempre stato cosciente, anche se non mi parlava”, ha proseguito.

Immediati anche i soccorsi, non solo dei passanti, ma anche del personale sanitario. Prima il bambino è stato portato a Campostaggia, quindi la decisione di trasferirlo al Meyer.

Intanto è iniziata l’attività investigativa degli inquirenti che verterebbe sulle ragioni per cui la madre avrebbe lasciato da soli i due bimbi in casa. Sull’accaduto invece è possibile che il piccolo si sia sporto oltremisura dalla finestra, perdendo l’equilibrio.