Bimba scomparsa a Firenze, indagini a 360 gradi, la Prefettura: “Chi ha notizie chiami il 112”

Sono ore di febbrili indagini e di ricerche a Firenze per la scomparsa di Kataleya Mia Alvarez, la bimba di cinque anni figlia di peruviani scomparsa ieri pomeriggio a Firenze.

La piccola stava giocando con degli amici nel cortile dello stabile occupato, l’ex hotel Astor, dove abita con la madre, che ieri era a lavoro. “Stiamo indagando a 360 gradi”, sono le parole del generale dei carabinieri di Firenze Gabriele Vitagliano.

Dopo un sopralluogo nell’immobile, con l’ausilio dei vigili del fuoco e i cani molecolari, gli inquirenti tendono ad escludere che la bimba possa essere ancora lì dentro nonostante dalle immagini di una telecamera posta sull’ingresso del palazzo, non ci sia traccia della sua uscita. Gli accertamenti si concentrano anche sulla situazione dello stabile, dove anche recentemente ci sono stati interventi di ordine pubblico, e sulla situazione della famiglia.

Il padre della bimba risulta essere detenuto. La madre è stata portata in ospedale perché ha avuto un malore. Al momento della scomparsa all’ex hotel Astor era presente lo zio materno. La prefettura ha diffuso un appello affinché venga ogni segnalato ogni possibile avvistamento. Anche il sindaco Dario Nardella si è recato nello stabile in cui vive la bimba scomparsa.

Intanto in Prefettura a Firenze si sta tenendo un vertice “per fare un punto di situazione con tutti i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca della minore”. La stessa Prefettura ha diramato un appello per invitare chi fosse in possesso di notizie sulla piccola Kataleya scomparsa ieri, a informare subito il 112. ”

Ieri sera, ricevuta la segnalazione di scomparsa della minore Chicllo Alvarez Mia Kataleya, nata nel 2018 – è scritto in una nota – sono state attivate le ricerche così come previsto dal “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e di altri soggetti istituzionali. Le attività di ricerca sono tutt’ora in corso e sono coordinate dall’Arma dei carabinieri in stretto raccordo con la Prefettura e la Procura della repubblica. Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Nue 112 la locale Arma dei carabinieri”.

“Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l’abbia portata via, non so cosa pensare. Aiutatemi a ritrovarla”. Così Caterina, madre della bimba di origine peruviana. Lieve malore poi per la donna, che ha avuto un crollo emotivo a fine mattinata, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118

“La piccola Cataleya Alvarez è scomparsa da sabato pomeriggio a Novoli, Firenze. Condivido e faccio appello a chiunque avesse informazioni a contattare le Forze dell’Ordine. Ricerche in corso anche con i cani molecolari”. Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani