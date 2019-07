Bilancio, in consiglio comunale approvata la delibera di assestamento generale

Nella seduta di oggi il Consiglio comunale ha approvato la delibera di assestamento generale, nella quale sono state apportate alcune variazioni contabili, per assicurare il rispetto degli equilibri del Bilancio di previsione 2019–2021.<<In primo luogo – come illustrato dall’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – si è dato atto del percorso di recupero del disavanzo recentemente definito a seguito della pronuncia specifica della Corte dei Conti Toscana.La verifica sugli andamenti della competenza 2019 ha portato, fra l’altro: a ridurre prudenzialmente dell’1,4% la stima del gettito IMU, sulla base dei dati di rendiconto 2018; a inserire alcune variazioni di entrata e spesa ordinarie di carattere gestionale, sulla base degli andamenti annuali e delle comunicazioni e richieste degli uffici comunali; ad aggiornare le previsioni in entrata e spesa di contributi regionali e di altri enti pubblici in materia di turismo e diritto allo studio; a inserire il nuovo contributo statale di 170mila euro per l’efficientamento energetico di immobili comunali, previsto dal recente D.L. 34/2019>>.<<La gestione dei residui nell’esercizio 2019 – ha proseguito – non presenta elementi suscettibili di alterare significativamente, dal lato dell’entrata o dell’uscita, gli equilibri finanziari dell’Ente. E’ positiva la gestione di cassa del corrente esercizio, senza scoperti temporanei di tesoreria, e un livello di liquidità di norma superiore a quello del corrispondente periodo del 2018.Nell’assestamento del bilancio è stato possibile ridurre di circa 500mila euro l’accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) anche per il buon andamento delle entrate di nuova istituzione. Si è corrispondentemente proceduto a rafforzare il fondo rischi contenzioso legale, elevandolo dall’importo di 1,5 milioni di euro a 2 milioni complessivi, ripartendo tale incremento negli esercizi 2019 e 2020>>.