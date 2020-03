Biglietti nei bar e negozi di Chiusi: “Tutto andrà bene”

Chiusi scalo questa mattina si è svegliata tappezzata, come successo in altre parti del nord Italia, da tanti bigliettini colorati, rigorosamente scritti a mano, che riportano frasi di incoraggiamento e speranza rivolte a chi sta male, a chi è costretto in quarantena e a chi come le attività commerciali, bar e ristoranti che in questo momento di crisi per il Coronavirus, stanno vivendo alcune difficoltà.

Dobbiamo essere uniti e come ha detto il sindaco Juri Bettollini durante l’incontro con i negozianti di Chiusi scalo “Chiusi deve aiutare Chiusi”, il messaggio fondamentale è che il virus purtroppo a Chiusi c’è e ha contagiato circa 10 persone ed altre sono in quarantena, ma tutte le altre devono comunque cercare di vivere nella normalità pur rispettando ovviamente tutte le regole igienico-sanitarie per contrastare la diffusione del virus: lavarsi frequentemente le mani, stare con le persone ad una distanza di un metro, mettere a disposizione ai clienti i disinfettanti ecc.

Le attività del Centro commerciale naturale Chiusinvetrina, negozi, bar e ristoranti di Chiusi scalo sono regolarmente aperte a disposizione dei cittadini per offrire la professionalità ed il servizio di sempre.

Anche in questa occasione si sono dimostrati uniti per diffondere un messaggio importante: “Tutto andrà bene” e la speranza che tra poche settimane diventi tutto un brutto ricordo.