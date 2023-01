Biblioteca Intronati, il caso finisce in commissione Garanzia e controllo, pronte le audizioni

Sullo stato della Biblioteca degli Intronati adesso vuole vederci chiaro anche la commissione di Garanzia e controllo del Comune di Siena i cui membri hanno fatto sapere di essere al lavoro per predisporre le audizioni con tutte le parti coinvolte nel caso, in modo da fare chiarezza.

La decisione di convocare l’organo, viene spiegato, è arrivata a seguito “delle notizie diffuse dai sindacati e dopo che la Commissione Affari generali aveva già evidenziato difficoltà nel rapporto” fra la stessa Biblioteca e palazzo pubblico.

Sulla vicenda proprio le organizzazioni sono sul piede di guerra. E in un nota diffusa dopo la scorsa assemblea dei lavoratori avevano manifestato “forte preoccupazione” per l’atteggiamento tenuto, a loro dire, dal Comune.

Dai sindacati viene preteso di sapere quale sarà il futuro dell’Istituzione. Ecco perché hanno chiesto un incontro urgente all’Amministrazione, che si terrà martedì in tarda mattinata.

Uil, Cgil, Cisl e Rsu avevano evidenziato come la Biblioteca subisse “una grave carenza di personale” e rischiasse di perdere oltre un milione e mezzo di euro di progetti finanziati dallo Stato e dalle Regione in seguito alle mosse di palazzo pubblico. Ed ancora per i sindacati Annalisa Pezzo, direttrice della biblioteca, sarebbe stata così messa in una situazione di grave difficoltà.

Nella nota era stato inoltre comunicato il rifiuto della proposta, fatta dal Comune, di individuare, tra i dipendenti, rappresentanti che tenessero i contatti con l’Amministrazione. Una proposta questa che era stata giudicata come “gravemente lesiva delle prerogative degli organismi di rappresentanza dei lavoratori”