Biblioteca Comunale degli Intronati, riattivazione del servizio di restituzione

La Biblioteca Comunale degli Intronati, in collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione Comunale, si sta adoperando per poter riattivare alcuni sevizi. Stanno infatti ultimando in questi giorni i protocolli di sicurezza che potranno riattivare i servizi della biblioteca e dell’archivio in linea con le disposizioni contenute nelle ordinanze della Regione Toscana. Già effettuata un’accurata ricognizione degli spazi, indispensabile dopo la prolungata chiusura, per verificare la presenza di eventuali roditori, insetti ecc. e iniziate le operazioni di pulizia dei locali della Biblioteca e dell’Archivio; tali interventi, per ragioni di tutela del patrimonio, saranno condotti nel rispetto della normativa per archivi e biblioteche indicata dalle disposizioni regionali e in linea con quanto previsto dall’Icpal, l’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, organo preposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a promuovere la tutela e il restauro del libro, dei documenti d’archivio e di altri manufatti cartacei e pergamenacei, di materiali fotografici, cinematografici e digitali.

Una volta ultimati tutti i protocolli, dal 15 giugno entrerà in vigore il servizio di restituzione dei libri. Tutti coloro che in questi messi hanno continuato ad avere un prestito in essere, saranno avvisati dalla stessa biblioteca tramite una mail. Inoltre i libri restituiti, dovranno passare un fermo di almeno 7 giorni per evitare una possibile diffusione del virus, poichè, a causa della conservazione, non potranno essere sanificati.

Per quanto riguarda il servizio di consultazione, data la delicatezza della situazione e la legislazione vigente, si prevedono tempi più lunghi; per essere costantemente aggiornati, visto che il personale è in lavoro agile, rimane valido l’invito a seguire i canali social della Biblioteca e a iscriversi alla newsletter inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected]

Sempre attiva l’erogazione dei servizi da remoto, come il prestito online attraverso la piattaforma MLOL, le iscrizioni in biblioteca, le risposte agli utenti, il servizio di reference, il servizio di fotoriproduzione utilizzando l’archivio digitale in cloud. Per chi desidera informarsi e approfondire le problematiche relative alla riapertura di biblioteche e archivi:

https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana