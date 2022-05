Bernardini ‘smarca’ la Confcommercio dalle scelte del sindaco: “Con Fattorini non abbiamo nulla a che fare”

Venti righe per ‘smarcarsi’ dal Comune. Sono quelle scritte dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini ed indirizzate ai componenti della giunta provinciale e ai delegati comunali dell’Associazione

Ma la lettera è anche un segnale per Luigi de Mossi perché emerge chiaramente una presa di distanza della Confcommercio rispetto a palazzo pubblico.

Figura chiave nel ragionamento di Bernardini è quella di Stefana Fattorini, assessore al turismo e al commercio. Scrive Bernardini: “Tutti voi avete visto […] i ripetuti riferimenti sull’appartenenza” di Fattorini “alla nostra associazione, decisione quest’ultima a cui la Confcommercio è totalmente estranea. A maggior chiarimento – continua Bernardini – specifico che la signora Fattorini ha rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi in seno all’Associazione, stante l’incompatibilità statuaria con il suo attuale incarico”.

Un ragionamento che potremo tradurre in “noi con il neo-assessore non abbiamo nulla a che vedere”, un ragionamento che sottende anche una decisa smentita a chi parla della scelta di Fattorini come una decisione fatta in chiave elettorale, per avere un rapporto privilegiato con gli esercenti in un’ottica De Mossi-bis per il 2023.

Ma Bernardini non si ferma qua. E prima ricorda le polemiche emerse sulla Fortezza e le ‘uscite’ sulla stampa su Esselunga, poi manda un avvertimento ai commercianti. “Riterrei opportuno quindi che, nel caso foste contattati da qualche organo di informazione-scrive ancora-, contattare preventivamente me o la Direzione, al fine di valutare l’opportunità e il contenuto di eventuale dichiarazioni qualora queste siano riferite all’associazione”

Il presidente della Confcommercio evidenzia infine il clima “molto teso” che viene vissuto in città, per cui segnala che “il rischio di diventare oggetto di strumentalizzazione è molto alto”. La chiosa è infine un’ulteriore sollecitazione ai membri dell’Istituzioni a fare attenzione.

