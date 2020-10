Berlusconi, Ruby Ter: sentenza rinviata al 25 novembre

C’è il rinvio al 25 novembre per legittimo impedimento per l’udienza del filone senese del processo Ruby ter dove imputati Silvio Berlusconi ed il pianista senese Danilo Mariani. E’ stata accolta dal tribunale la richiesta presentata dall’avvocato Enrico De Martino componente del collegio di difesa di Berlusconi, il motivo era dovuto ai problemi di salute di Berlusconi per il Covid . Nella prossima udienza che inizierà alle 9,30, si concluderà la discussione e ci sarà la camera di consiglio per la sentenza.