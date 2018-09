Benigni, volley nazionale, Netflix: Siena al centro dell’Italia

Giornata ricca di appuntamenti in città: Siena “capitale” della Penisola

E’ una giornata ricca di appuntamenti quella che vive oggi Siena: c’è la Nazionale di volley che sfida la Cina nel test match al Palaestra, c’è Roberto Benigni che legge Dante, ci sono le riprese dell’action movie di Netflix. Siena al centro dell’Italia, dunque.

ItalVolley. Oggi è il grande giorno del test match della Nazionale italiana al PalaEstra di Siena. Manca ormai pochissimo alla gara che prenderà il via alle ore 18. Gli azzurri sono arrivati nella città del Palio e stanno preparando questa importante sfida contro la Cina. Siena è al centro del mondo pallavolistico grazie a questo appuntamento. L’attenzione su questa partita è massima, le luci sono proiettate su quello che sta avvenendo nella città del Palio. La città sta per vivere una giornata storica e indimenticabile: gli azzurri saranno impegnati a Siena appena tre giorni prima dell’inizio dei Mondiali. Sarà un momento che verrà ricordato per tanto tempo. La risposta del pubblico e degli appassionati è straordinaria: sono già oltre 2.800 i biglietti venduti per assistere a questo match. “Quello che ci circonda è veramente bellissimo – commenta il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gianlorenzo Blengini –, vedo un’ottima organizzazione. La società della Emma Villas Siena ha posto le condizioni ideali affinché possa essere veramente un grande spettacolo. Per noi questa è una importante tappa di avvicinamento ai Campionati del mondo che per noi cominceranno domenica e non c’è maniera migliore di allenare le fasi di gioco e di far testare tutti i ritmi ai giocatori e alla squadra che provarli in un match. Sarà un Mondiale difficile, ci sono tante squadre che possono fare molto bene. Noi vogliamo essere ambiziosi e sappiamo di valere, ma al tempo stesso siamo umili e riconosciamo le qualità di tutti i nostri avversari. Noi ci siamo preparati e tra poco ormai si inizia. Sarà un torneo lungo, con una formula che non permette discontinuità”.

Roberto Benigni. E’ iniziato ieri all’Università per Stranieri di Siena, il XXIII Convegno associazione internazionale professori di Italiano. Oltre trecento studiosi animeranno per quattro giorni le 13 sezioni di lavoro sul tema “Le vie dell’italiano: mercanti, viaggiatori, migranti, cibernauti (e altro). Percorsi e incroci possibili tra letteratura, lingua, cultura e civiltà”. Ieri, nella sala dei concerti dell’Accademia Musicale Chigiana, Claudio Presidente dell’Accademia della Crusca, ha tenuto la Conferenza inaugurale dal titolo “Italianismi alimentari e musicali fuori d’Italia”. Seguirà poi un Concerto di benvenuto del Quartetto Adorno. Il convegno proseguirà oggi, 6 settembre, all’Università per Stranieri; nel pomeriggio Roberto Benigni incontrerà i convegnisti e i soci Aipi nell’Aula Magna con la lettura dell’VIII canto dell’Inferno di Dante. Chiuderà la giornata una cena medievale, con un menù firmato da Silvano Serventi e Françoise Sabban.

Netflix. Da ieri Siena è anche al centro del mondo cinematografico. Sono cominciate le riprese di “Six Undergorund” che proseguiranno anche oggi in alcuni punti del centro storico della città come piazza Provenzano o via della Galluzza (qui il bollettino della viabilità del Comune di Siena per conoscere la chiusura delle strade). Non ci sono i grandi attori che saranno fra i protagonisti della pellicola, ma c’è il regista Michael Bay che dirige un gruppo di stuntman che saltano, si inseguono, cadono e sgommano in auto. I video girati da residenti e turisti stanno già diventando “virali” in rete: un’ulteriore pubblicità per Siena, oltre alla vetrina che darà al centro storico l‘action movie prodotto da Netflix con una spesa di oltre 15o milioni di euro.