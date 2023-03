Ecco come volersi bene con i consigli del dottor Bernardino Frati, medico estetico e nutrizionista, e di Lapo Piazzesi, medico estetico. Nel 88simo episodio di “Belli dentro e fuori, le pillole degli specialisti” i due spiegano quali trattamenti fare per tornare a stare meglio noi stessi, come la Carbossiterapia.