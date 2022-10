Beccato con oltre 100 grammi di droga, boliviano denunciato dalla Guardia di finanza

È stato beccato con oltre cento grammi di droga, tra hashish e marijuana, un cittadino di origini boliviane sottoposto ad un controllo dalla Guardia di finanza di Siena. Le forze dell’ordine proseguono nella propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia con particolare attenzione al capoluogo cittadino. L’attività di prevenzione e repressione sta interessando, prevalentemente, i luoghi frequentati da collettività giovanile, le più importanti strade di accesso alla città, nonché le aree destinate alla confluenza dei trasporti urbani ed extraurbani, quindi stazione ferroviaria e capolinea degli autobus.

Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre a Siena, in zona San Miniato nelle adiacenze del Polo Scientifico di Siena, i finanzieri hanno sottoposto a controllo un cittadino di origine boliviana. Durante gli accertamenti di rito l’uomo si è mostrato molto nervoso, tanto da indurre i militari ad eseguire un controllo più approfondito. Il sospetto si è infine rivelato fondato, in quanto la persona ha dapprima consegnato una piccola quantità di sostanza stupefacente, mentre la perquisizione personale ha consentito di recuperare gran parte del quantitativo occultato. Complessivamente sono stati sequestrati 86,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish contenuta in tre involucri e 16,20 di marijuana, contenuta in una bustina. Il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria senese per violazione all’articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti.

Nella stessa notte, sempre a Siena, durante un controllo effettuato un giovane è stato trovato in possesso di hashish e, di conseguenza, segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell’articolo 75.

L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività e dell’ordine pubblico in generale. I controlli continueranno incessantemente, sia nel capoluogo che in tutta la provincia senese.