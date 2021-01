Beccato con la droga nelle mutande, denunciato 17enne

Teneva nascosto nelle mutande un sacchetto con 30 grammi di marijuana, ma è stato scoperto durante un controllo della polizia. Il ragazzo, un 17enne, è stato denunciato alla competente procura minorile.

Il fatto è accaduto nell’ambito dei servizi appositamente disposti dal Questore Costantino Capuano. Ieri , venerd’ 15 gennaio, equipaggi del Reparto prevenzione crimine provenienti da Firenze, unitamente alle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato mirati controlli, anche nelle zone del centro città, per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti.

Dopo aver scoperto la droga addosso al ragazzo gli agenti hanno deciso di approfondire l’accertamento effettuando una perquisizione nella sua abitazione di Siena. Qui hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento in dosi della sostanza, un bilancino di precisione ed una lampada per la coltivazione della canapa. Oltre alla denuncia, nell’evidenza di tali risultanze, sintomatiche di un’illecita attività di detenzione dello stupefacente anche con finalità di spaccio, gli agenti hanno anche sequestrato la marijuana e l’attrezzatura rinvenute.