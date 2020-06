Beccato con la droga in auto, denunciato

La pattuglia dei carabinieri di Chiusi Scalo stava svolgendo i soliti controlli sui divieti di assembramento e sull’uso delle mascherine e per una fortuita circostanza e anche per un po’ d’intuito, ha fermato l’autovettura giusta, come accade a chi mette impegno nello svolgimento dei propri compiti. Il 25enne incensurato di Montepulciano, che stava guidando l’autovettura, era assolutamente tranquillo, ma non aveva fatto i conti con l’odore pungente dei cannabinoidi che esalava un pacchetto contenuto all’interno dell’abitacolo.

I carabinieri sono stati subito colpiti e, ricercando all’interno dell’autovettura, lo hanno rinvenuto. Si trattava di una busta di carta da lettera avvolta in pluriball, che quel giovane aveva appena ritirato all’ufficio postale di Chiusi Scalo. Era il caso di andare tutti in caserma per chiarire meglio ogni questione. All’apertura del pacchetto, compiuta alla presenza del giovane, i militari dell’Arma hanno trovato 56 grammi di marijuana, che sono stati inviati per le necessarie analisi tossicologiche al LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) dei carabinieri di Grosseto.

La quantità di principio attivo THC (tetraidrocannabinolo) contenuta nelle foglioline rinsecchite era piuttosto alto.” Si tratta forse di un effetto collaterale della pandemia: essendo difficile acquistare in libertà sul mercato diretto per le restrizioni alla mobilità delle persone- commentano i carabinieri-, vigenti sino a pochi giorni fa, gli acquisti per corrispondenza hanno trovato maggiore spazio. Il ragazzo ha dichiarato di aver compiuto l’acquisto via Internet e ha fornito indicazioni per possibili future indagini”.

Lo spirito collaborativo non gli ha potuto evitare però una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siena, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto più che nella sua abitazione è stato altresì rinvenuto un bilancino di precisione.