Beccato a rubare carburante da una ruspa, arrestato

E ‘stato sorpreso a sottrarre carburante da una ruspa ed è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Bettolle. Il fatto è avvenuto nelle scorse notti, durante un pattugliamento del territorio. I militari effettuando un passaggio in una zona di confine con la provincia di Arezza hanno notato un’auto sospetta, in prossimità di un casolare disabitato. Il mezzo, risultato intestato a soggetto pregiudicato, ha destato l’attenzione dei militari che così hanno approfondito la verifica appostandosi nelle vicinanze. Dopo pochi minuti l’attesa ha dato i suoi frutti. I carabinieri infatti, hanno beccato il soggetto, già gravato da reati contro il patrimonio e la persona, mentre saliva a bordo del veicolo dove erano state caricate diverse taniche contenenti gasolio. Approfonditi gli accertamenti è stato constatato che l’individuo aveva divelto in più punti una rete metallica di recinzione al fine di introdursi all’interno di un fondo agricolo e prelevare il carburante utilizzando un tubo di gomma da una grossa ruspa custodita nel luogo ed appartenente ad un uomo di Montepulciano. Avvertita la vittima, che provvedeva a formalizzare denuncia di quanto avvenuto, i carabinieri traevano dunque in arresto il cittadino straniero 26enne per furto aggravato ponendolo a disposizione della procura della Repubblica di Arezzo.