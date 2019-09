Batterio New Delhi, un caso a Siena. Sono 31 le morti sospette in Toscana

Dal novembre 2018 al 31 agosto 2019 il batterio New Delhi è stato isolato nel sangue di 75 pazienti in tutta la Toscana. un paziente a Siena. Sono 708 le persone contagiate ma che non si sono ammalate.Il New Delhi Metallo beta-lactamase è un enzima prodotto da batteri presenti nell’intestino, in grado di distruggere molti tipi di antibiotici. Da novembre 2018 si è osservata una diffusione significativa nell’area nord-occidentale della Toscana, che è stata oggetto di un comunicato dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). In Toscana i batteri produttori di NDM sono stati identificati nel sangue di pazienti ricoverati con patologie gravi e confermati da test molecolari. La diffusione dei batteri NDM ha riguardato numerosi ospedali: nella maggior parte dei casi si è trattato di colonizzazioni, ma si sono verificati anche casi di infezioni gravi in pazienti già compromessi.