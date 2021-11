Basket, vince ancora la Paolo Nesi: sul campo del Galli basket passa Poggibonsi 61-65

Una vittoria di cuore e “attributi” quella riportata dalla Paolo Nesi group Poggibonsi sul campo di San Giovanni Valdarno. Dopo un avvio segnato dall’equilibrio nei primi due tempi, segue un terzo tempo disastroso dei ragazzi di Poggibonsi, che costringe i ragazzi di coach Aprile a ricominciare tutto nell’ultimo quarto partendo dal -14. La difesa e i buoni attacchi regalano a capitan Borgianni & co. la quarta vittoria consecutiva e tanta consapevolezza di un gruppo che ormai ha dimostrato che difficilmente molla e si arrende.

Coach Andrea Aprile ha voluto commentare l’importante vittoria: “Ancora una volta abbiamo avuto la forza di reagire e ribaltare una situazione che a inizio quarto quarto sembrava compromessa. Il gruppo però non mi è mai abbattuto e nonostante il -14 a 10 minuti dalla fine ha rialzato la testa e con carattere ha portato a casa questa partita per noi molto importante. Dobbiamo però continuare a lavorare. Il terzo quarto ci deve insegnare che non possiamo e non dobbiamo mollare neanche un attimo perché recuperare e rincorrere non è sempre semplice. Bisogna imparare a rimanere concentrati per tutta la durata della partita, è questo quello che chiedo ai miei ragazzi”.

Emanuele Castracani, autore di 6 punti, dopo essersi detto molto felice per la vittoria, ha aggiunto: “Non è stata una bella partita, ma con orgoglio l’abbiamo portata a casa. Dobbiamo però difendere di più e meglio perché questo poi ci permette di andare in attacco e giocare in maniera molto più fluida. Anche oggi ha vinto il gruppo. Abbiamo giocato tutti e tutti abbiamo dato un contributo fondamentale per portare a casa la quarta vittoria consecutiva”.

Galli Basket – Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket 61-65

Poggibonsi: Maestrini 6, Lazzeri, Collet 10, Castracani 6, Testi, Vallerani 5, Moroni 14, Borgianni 21, Rumachella 3, Savellini.

Allenatore: Andrea Aprile