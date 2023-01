Basket, vince ancora il Poggibonsi: Asciano ko a domicilio 57-62

Vince ancora il Poggibonsi che supera a domicilio l’Asciano. Il commenti di coach Mario Pacini: “Abbiamo avuto sostanzialmente la partita sempre sotto controllo nei primi tre quarti di gara andando anche a più 14. Nell’ultimo quarto Asciano ha rimontato arrivando a tirare per il pareggio. La nostra solidità in difesa nei minuti finali ci ha permesso di portare a casa questa partita per noi fondamentale. Stasera sono contento per questa che per noi è la quinta vittoria consecutiva, ma se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo saper gestire meglio determinate situazioni”.

Il commento di Giulio Calamassi: “Siamo contenti. Questa è la quinta vittoria consecutiva ed il morare è altissimo. Quella di stasera sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima perchè Asciano è un’ottima squadra, ma alla fine siamo stati bravi in difesa e molto precisi in attacco a portare a Poggibonsi due punti importantissimi. Migliorarci settimana dopo settimana è quello che dobbiamo fare se vogliamo crescere ancora. Il nostro obiettivo al momento deve essere quello di giocare ogni partita come una finale senza farci troppe aspettative”.

Asciano Basket – Poggibonsi Basket 57-62

Poggibonsi: Borgianni 8, Maestrini, Vallerani 5, Rumachella 3, Testi 4, Del Cucina 18, Ceccatelli 5, Goro Savellini 7, Calamassi 12, Ravenni, Batisti, Meniconi.

All.Pacini