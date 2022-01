Basket, vince ancora il Costone: finisce 61-69 a Carrara contro la Cmc

Che quella a Carrara contro il Centro Minibasket non sarebbe stata una sfida semplice per la Vismederi Costone era di facile previsione. La squadra di Siena, peraltro, arrivava a questa sfida dopo un turno di ‘riposo’ forzato: mercoledì 26 la sfida casalinga con Altopascio era stata rinviata a causa di un positivo nelle fila gialloverdi. Al termine di una partita combattuta, con la squadra marmifera mai davvero doma, il Costone può festeggiare la decima vittoria consecutiva.

Partenza lampo per Silveira che nel giro di pochi secondi mette a segno 3 punti, dopo aver rifilato una stoppata a Melegari. Carrara prova a replicare, facendosi guidare da capitan Fiaschi. Dal canto sui, il Costone serra le maglie in difesa e, nonostante qualche imprecisione al tiro, grazie a due triple di Bruttini, si porta sul 10-19. Sul finire di quarto Mencherini fissa il punteggio sul 10-21. Il Costone prova subito a dare una prima spallata alla partita e, grazie anche ai punti di Ceccarelli ed Ondo Mengue, si porta fino al +16. Carrara prova a rientrare con 4 punti consecutivi: Fattorini, non vuole correre rischi e chiama un minuto, in uscita dal quale Silveira e Mencherini realizzano 5 punti. La Cmc non si fa prendere dal panico e, guidata da Melegari e Borghini, riesce a riportarsi sul 23-32. Allo scadere della prima frazione, Scekic, realizza il suo punto da costoniano ma è Pipolo che manda le squadre negli spogliatoi sul 25-33.

Al rientro dagli spogliatoi è Borghini che prende sulle spalle i marmiferi a suon di punti e assist, mentre, dall’altra parte, nello stesso frangente, è Bruttini che indica la strada ai senesi con 8 punti per il 33-41. La Cmc non demorde e si riporta ancora sotto, quando a Scekic viene comminato un fallo antisportivo che fa alzare qualche sopracciglio ai senesi: Mancini fa 2/2 ed il tabellone recita 40-46. Bruttini percepisce il momento di difficoltà e sale ancora in cattedra, a lui fa eco Ondo Mengue per il nuovo +10 gialloverde. Nel finale di quarto una banale palla persa di Nupieri consente, ancora una volta, ai padroni di casa, di rimanere in scia sul 43-50.

Sale il sipario sulla quarta ed ultima frazione ed il Costone, prima con la prodezza di Scekic, poi con la tripla di Ondo Mengue, torna sul +12. Quando sembrerebbe che l’inerzia sia favorevole ai senesi, gli arbitri sanzionano Scekic con il secondo antisportivo e conseguente espulsione. A ricacciare indietro le offensive carrarine, ora sono Ricci e Mencherini che, con due grandi gesti tecnici, allungano ancora sul 44-60. Il solito Borghini fa ancora male alla difesa senese con 4 punti in serie e riporta a 9 le lunghezze di distanza. A ridare ossigeno ai polmoni costoniani ci pensano Mencherini e Ondo Mengue. Con poco più di 4’ da giocare il tabellone recita 53-66. Nel finale il Costone prova a giocare con il cronometro, che adesso è un grande alleato dei senesi. A chiudere la partita è la tripla di Fiaschi che fissa il punteggio sul 61-69.

Vismederi Costone – Centro Minibasket Carrara

Parziali: 10-21; 25-33; 43-50;

Costone: Filipovic, Ricci 3, Scekic 3, Mencherini L. 14, Picchi, Ceccarelli 2, Silveira 13, Piattelli, Nupieri, Ondo Mengue 10, Bruttini L. 24.

Allenatore: David Fattorini.

Centro Minibasket: Peselli, Giananti, Bordigoni, Fiaschi 11, Mancini 6, Borghini 17, Tongiani 5, Melegari 13, Pizzanelli, Suriano 1, Pipolo 8.

Allenatore: Guglielmo Rossi.

Arbitri: Piram, Cavasin.