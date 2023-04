Basket, tutto pronto per la stracittadina tra Costone e Virtus. Le voci degli staff tecnici

È tempo di derby per la Siena del basket che, domani, domenica 2 aprile, sarà impegnata nell’ultima stracittadina della stagione regolare tra Vismederi Costone e Stosa Virtus Siena. Palla a due in programma per le 18. Otto giorni dopo la sconfitta sul campo di Cecina, i gialloverdi dovranno fare i conti con un’altra squadra abituata a frequentare le parti alte della classifica: i virtussini, fin qui, hanno collezionato 16 vittorie e 10 sconfitte. Sulla sponda rossoblù della città, d’altro canto, si chiude una settimana turbolenta, con il cambio in panchina e l’avvicendamento di Maurizio Lasi, che farà il suo esordio sulla panchina della Stosa proprio domenica in occasione del derby.

“Mi aspetto una bella partita, una sfida importante da giocare dal primo all’ultimo secondo”. È questo il primo commento di coach Daniele Ricci che ha presentato la sfida di domani. “Mancano quattro partite al termine della regular season, e non è un eufemismo o un’esagerazione dire che sono quattro finali – prosegue l’allenatore –. Noi abbiamo il nostro obiettivo, e la Virtus ha il suo, ma è chiaro che tutti daranno il massimo per portare a casa i due punti. La squadra sta bene, abbiamo recuperato Luigi Bruttini e Bruno Ondo Mengue, mentre Thomas Pisoni ha ancora qualche acciacco, ma confidiamo di averlo a disposizione. La sua posizione sarà valutata prima della partita”. “Per me – conclude – sarà una partita dai mille significati, anche per il percorso personale che mi ha a lungo legato alla Virtus Siena”.

A presentare la partita, dall’altro lato della città, è stato invece Francesco Braccagni, viceallenatore della Stosa, nonché vecchia conoscenza costoniana. “Sarà una partita molto difficile – ha detto il tecnico -, loro sono in un momento di forma importante e giocano una buonissima pallacanestro. Dall’arrivo in panchina di Daniele Ricci hanno cambiato marcia. Arriviamo in un momento non facile, con quattro sconfitte consecutive e il cambio in panchina, ma dobbiamo voltare pagina. Sin dall’arrivo Maurizio ha provato a dare una scossa alla squadra, cambiando anche qualcosa a livello tattico. I ragazzi sono carichi e ce la metteranno tutta per provare a portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima per il morale oltre che per la classifica”.