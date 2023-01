Basket, troppa Prato per la Vismederi Costone: al PalaToscanini termina 84-70

Si interrompe la striscia di vittorie della Vismederi Costone che a Prato si deve arrendere ai padroni di casa che, dal canto loro, proseguono nella caccia alla vetta della classifica. I gialloverdi lottano e riescono a giocarsela alla pari per oltre due quarti. Tuttavia, è nel corso del terzo quarto che il volto della gara cambia drasticamente: Magni e Mascagni alzano il ritmo ed iniziano a piovere triple sulla difesa dei gialloverdi che invece non riescono a rispondere. Nonostante l’amarezza per la sconfitta, rimangono dei buoni spunti per coach Ricci che ora avrà una settimana di tempo per preparare al meglio la partita di domenica prossima con l’Amen Arezzo.

Ritmo altissimo fin dalle prime battute a Prato con Mascagni subito autore una bomba che aiuta i padroni di casa nel break iniziale da 7-2. Non si scompongono i gialloverdi che, guidati da Terrosi, ricuciono fino alla parità. Prato mette in mostra tutta la propria qualità trovando punti dalla lunga distanza e da sotto, ma i senesi replicano colpo su colpo. Prova ad assestare un colpo alla partita Salvadori col semigancio che vale il 20-15 ma, in questo frangente, è proprio Salvadori a commettere un fallo antisportivo su Banchi lanciato in contropiede. Il play toscano prima fa 2/2 dalla lunetta, dopodiché realizza la tripla che dà la parità al Costone. Proprio nel finale di quarto i senesi riescono a mettere la testa avanti, con la bomba di Terrosi, e a chiudere sul 20-23. La formazione pratese torna in campo ancora più decisa di prima e porta un altro parziale importante alla sfida: i due giochi da tre punti consecutivi di Mascagni valgono il 32-25. I senesi realizzano dalla lunga con Maksimovic, ma Prato non fa sconti; sono Magni e Mascagni che lanciano i loro fino al 41-31 con 2’30” da giocare. Non ne vogliono sapere di mollare i senesi: prima Malsimovic realizza col fallo, poi Terrosi e Ondo Mengue vanno ancora a segno, e infine è di nuovo il play serbo a piazzare la bomba del -1. L’ultima parola del quarto è però di Danesi che in penetrazione trova i punti del 43-40.

Cambia l’inerzia della partita nella seconda metà di gara: Maksimovic e Banchi illudono con una serie di punti che valgono il +1 dopo poco più di 2’ di gioco. Da qui in poi però sarà Prato a dettare legge, Danesi, Mascagni, Magni e Staino scavano un solco importante (e che poi si rivelerà incolmabile). Sul 65-53 coach Ricci prova a interrompere il trend con un time-out, ma dopo il minuto è ancora Smecca a colpire dalla lunga distanza. Prato ormai è scappata: si va all’ultimo intervallo breve sul 72-57 grazie alla tripla di Juliatto che colpisce allo scadere. Nell’ultima frazione non riesce a rientrare in gara il Costone che trova i primi punti della frazione con Ricci dopo quattro giri di orologio. Prato riesce a condurre senza grossi patemi la nave in porto: al PalaToscanini termina 84-70.

Pallacanestro 2000 Prato – Vismederi Costone 84-70

Parziali: 20-23; 43-40; 72-57;

Prato: Manfredini 4, Danesi 8, Mercogliano, Magni 21, Staino 8, Navicelli 4, Ndoye, Marzico, Smecca 5, Salvadori 12, Pacini 6, Mascagni 16.

Allenatore: Marco Pinelli

Costone: Maksimovic 20, Ricci 4, Juliatto 7, Angeli, Terrosi 12, Banchi 16, Pisoni 4, Vanni, Martorelli, Ondo Mengue 4, Bruttini L. 3, Speri ne.

Allenatore: Daniele Ricci