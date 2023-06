Basket, Simone Moroni traccia il bilancio della stagione del suo Poggibonsi

Quella che si è conclusa è stata una stagione sportiva impegnativa, non fa eccezione il Poggibonsi basket che ha chiuso la sua Serie D al sesto posto, mancando la qualificazione alla post season. A tracciare un bilancio della stagione è Simone Moroni, direttore sportivo giallorosso.

“Il bilancio di questa annata è senza ombra di dubbio molto positivo. Iniziamo con il parlare del nostro settore giovanile che ha dato segnali importanti in termini di crescita. Con il gruppo under 14 maschile siamo arrivati alle final four, con le nostre under 14 ci siamo giocati la finalissima per il titolo regionale e con la prima divisione siamo arrivati ad un passo per fare la promozione. A proposito della prima divisione mi piace sottolineare come coach Marco Meoni abbia fatto un lavoro straordinario con questi ragazzi che per la prima volta si affacciavano ad un campionato senior. È stata un’opportunità che la società anno scorso ha colto per far crescere i nostri ragazzi insieme al prezioso contributo di alcuni senior e già adesso vediamo i primi frutti di questa annata. Per quanto riguarda il movimento del minibasket anche quest’anno i numeri sono molto incoraggianti e siamo contenti di vedere come tanti bimbi piccoli si avvicinano con entusiasmo a questo sport. Ci tengo a ringraziare i tanti istruttori che sono il valore aggiunto di questa società. La serie d purtroppo ha avuto un percorso troppo altalenante dovuto ai tanti infortuni e situazioni sfavorevoli che ci hanno portato a cambiare in corsa l’allenatore. Purtroppo alla fine non abbiamo potuto vedere quello che avremmo voluto, ma sono comunque soddisfatto dell’impegno con cui staff tecnico e gruppo squadra ha messo in ogni allenamento e partita. Un sesto posto che ha il sapore di amaro per quello che avevamo pensato, ma sarà da stimolo per migliorarci la prossima stagione. Ripartiamo con la voglia di ricostruire un’ambiente divertente e competitivo”.

Aspetti positivi di questa annata?

“Poggibonsi basket e noi tutti abbiamo un obiettivo in testa che è quello di veder crescere i nostri ragazzi non solo sotto l’aspetto sportivo. Lo sport ha questo ruolo. Noi vogliamo veder crescere i nostri ragazzi e per questo ringrazio tutti gli istruttori che anche quest’anno hanno svolto un compito fondamentale. Per la prossima stagione vogliamo assolutamente confermarci perché vogliamo essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono praticare basket in modo serio e sano Poggibonsi”.

Come ha vissuto questa stagione?

“Un’annata molto impegnativa, ma sono contento. Abbiamo consolidato rapporti con società del territorio. Con il direttivo del Poggibonsi basket posso dire che abbiamo messo delle basi solide per il futuro di questa società. Poi ovviamente qui io sono a casa e poter collaborare con questa società mi riempie di orgoglio.

Poggibonsi ha salutato e ringraziato coach Mario Pacini…

“Mario è un grande amico. Un allenatore preparato a cui sono molto legato. Lo ringrazio perché a metà anno ha preso la nostra prima squadra e nonostante tutte le difficoltà ha fatto vedere cose buone. Voglio ancora ringraziarlo a nome mio e di tutto il Poggibonsi Basket.

C’è già un allenatore pronto per la prima squadra?

“Non ancora. Però vorrei un volto nuovo per Poggibonsi, un volto che possa creare l’entusiasmo che questa società merita. Comunque stiamo lavorando in queste settimane per trovare il profilo più adatto”.

Che idee ci sono per ripartire?

“Si riparte dai nostri ragazzi, da un gruppo consolidato, un gruppo fatto di tutti ragazzi di Poggibonsi. Proveremo a inserire qualcosa che possa portare esperienza e che possa, insieme al coach, far crescere i nostri giovani.

Poggibonsi ed Anffas?

“È un progetto nato quasi per caso e che adesso è diventato parte fondamentale del nostro movimento. Anche in questo caso ho visto l’entusiasmo con cui i nostri ragazzi si sono avvicinati a questa associazione ed è motivo di grande orgoglio poter portare il logo di Anffas sulle maglie della nostra prima squadra”.

Simone Moroni rimane?

“Simone Moroni rimane con entusiasmo anche la prossima stagione. Ringrazio Nicola Pucci, Marino Cordaro e Roberto Mostacci per la fiducia che hanno nei miei confronti. Loro sono degli amici prima che dirigenti di questa società e sono convinto che insieme potremo fare cose importanti per Poggibonsi Basket”.

Vuoi ringraziare qualcuno?

“Ho già ringraziato i miei dirigenti, ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che quotidianamente danno l’anima per questa società. Sono davvero tantissimi. Inutile fare nomi perché sicuramente mi dimenticherei di qualcuno, ma grazie lo dico a tutti quelli che hanno Poggibonsi nel cuore. Ovviamente ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor grazie ai quali è possibile vivere questo movimento. Infine ci tengo a ringraziare tutti i nostri tifosi che durante questa stagione ci hanno fatto sentire in modo incredibile il proprio calore. A questo punto non mi resta che augurare a tutti i nostri ragazzi una buona fine di anno scolastico e delle buone vacanze.Noi per adesso non ci fermiamo e anzi stiamo lavorando quotidianamente perché in testa abbiamo esclusivamente il desiderio di fare il bene di Poggibonsi Basket”.