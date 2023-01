La Virtus Siena ha comunicato di aver rescisso consensualmente il rapporto professionale con il centro Andrea Caridi, esaudendo così la volontà del ragazzo di misurarsi in una categoria superiore.

La società lo ringrazia per quanto fatto in maglia rossoblù nelle 11 presenze effettuate nella prima parte di stagione, nelle quali ha messo a segno 136 punti (12,4 a partita), augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.