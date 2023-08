Basket, si separano le strade di Angeli e della Vismederi Costone. Naldini: “È solo un arrivederci”

La Vismederi Costone Siena ha comunicato attraverso una nota stampa che Valerio Angeli non farà parte del gruppo squadra nella prossima stagione. Il giocatore classe 1998, infatti, “per le incombenze legate al suo percorso formativo e professionale – come si legge nel comunicato -, ha deciso di fare un passo indietro rispetto ai suoi impegni di atleta della prima squadra. La società senese, che rispetta e sostiene il giocatore nelle sue scelte, vuole dare il suo più caloroso arrivederci a Valerio Angeli”.

“Abbiamo avuto modo di parlare con Valerio durante l’estate – spiega il direttore generale del Costone, Andrea Naldini –. Il ragazzo, che si è sempre comportato in maniera estremamente corretta, ci ha manifestato le sue esigenze prima del raduno. Valerio è e sarà un membro della famiglia Costone a lungo e già in questi giorni ha potuto esternare tutta la sua vicinanza al gruppo squadra. Sappiamo che quest’anno Valerio ci offrirà il suo supporto dagli spalti ma la nostra speranza è di poterlo rivedere in campo a difendere i nostri colori il più presto possibile”. “In ogni caso – conclude il dg – questo è solo un arrivederci e non un addio”.