Basket Serie D, il Poggibonsi supera Legnaia 63-59

Arriva una vittoria importante, contro un avversario difficile come il Cantini Lorano Jokers basket Legnaia, a interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive in cui erano incappati i ragazzi del Poggibonsi basket. Adesso la squadra giallorossa si trova a metà classifica, con sei vittorie ed altrettante sconfitte, ed è in questa situazione che la Poggibonsi del basket festeggerà il suo Natale. Il prossimo appuntamento dei leoni è infatti in programma per il 7 gennaio a Siena, quando se la dovranno vedere con la Maginot.

Il commento di coach Mario Pacini:” Una vittoria che ci voleva. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento difensivo della squadra. Una partita di sacrificio e attenzione anche nei momenti in cui siamo passati a zona. Siamo stati bravi a frenare la loro esplosività e portarla a casa. In attacco ci sono cose che mi sono piaciute, altre che dovremo migliorare. Era comunque importante finire l’anno con una vittoria soprattutto davanti ai nostri tifosi. Adesso ci aspettano un paio di settimane dove potremmo lavorare con tranquillità per costruire la nostra identità di squadra e tornare a Gennaio carichi per il proseguimento della stagione”.

Poggibonsi Basket – Legnaia 63-59

Poggibonsi: Calamassi 14, Del Cucina 13, Ceccatelli, Vallerani 4, Gori Savellini 4, Borgianni 20, Ravenni, Batisti, Rumachella 6, Maestrini 2.

All. Pacini