Basket, Poggibonsi vittorioso ad Asciano (57-62)

Nella sfida valida per il campionato di Serie D tra Asciano e Poggibonsi a spuntarla sono questi ultimi con il punteggio di 57-62.

Il commento di coach Riccardini: “Siamo felicissimi per questa vittoria perché vincere ad Asciano non è mai facile e in più abbiamo giocato un’altra partita di sostanza. Siamo stati solidi in difesa facendo fare ad Asciano solo 57 punti mentre di media è una squadra che segna mediamente 70 punti. Voglio fare un plauso ai mei ragazzi perché tutti hanno dato il 100% in difesa che è quello che avevo chiesto durante la settimana. Siamo tutti contenti per questa vittoria anche per il morale, visto che siamo a ridosso dei play off e adesso dobbiamo prepararci al meglio a questo tour de force. Ora è il momento di rimanere concentrati, lavorare duro queste due settimane e arrivare carichi ai play off dove vogliamo avere un ruolo da protagonisti”.

Il commento di “Sancho” Golini : “È stata una bella partita. Si respirava aria di play off. Vincere stasera è molto importante sia per i due punti che per il morale. Adesso dobbiamo pensare a noi stessi, allenarci forte per arrivare pronti alla parte più importante della stagione”.

Asciano – Paolo Nesi Group Poggibonsi 57-62

Poggibonsi: Calamassi, Lazzeri 4, Castracani 4, Testi, Vallerani 11, Moroni 11, Borgianni 19, Golini 10, Rumachella 1, Gori Savellini 2.

All. Riccardini