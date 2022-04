Basket, Poggibonsi vince anche gara 3 e si porta sul 2-1 nella serie con l’Affrico Firenze

Quella andata in scena ieri sera nella cornice di un Bernino infuocato è stata una partita di altissimo livello. Nella terza sfida della serie al meglio delle cinque i ragazzi di coach Riccardini sono riusciti a vincere portandosi così sul 2-1 e a una sola vittoria di distanza dal passaggio del turno in questi play-off. Gara 4 si giocherà ancora al Bernino, mercoledì 27 Aprile alle ore 21:15. La società del Poggibonsi ha già fatto appello ai propri tifosi: “Per compiere l’impresa di battere Firenze servirà ancora il calore dei nostri tifosi che stasera sono stati qualcosa di spettacolare”.

Il commento di coach Baragatti: “Abbiamo giocato una grande partita, di cuore, di carattere. Ci tenevamo tantissimo di giocare bene davanti al nostro pubblico che stasera è stato fantastico. La partita di stasera ha dimostrato che siamo un gruppo straordinario, una squadra che è pronta al sacrificio e che non molla mai anche nei momenti di difficoltà. In settimana ci alleniamo molto bene, si vede che il gruppo ha voglia di sacrificarsi e ci siamo soddisfatti insieme al capo coach di vedere i risultati di tutto questo lavoro”. “Riccardini? – risponde a una domanda- Riccardo lo vedo benissimo, è contento, ma consapevole che mercoledi ci aspetta un’altra finale”.

Lorenzo “Goro” Savellini ha commentato: “Eravamo carichi, era la prima in casa di questi play off e non potevamo sbagliare, soprattutto come mentalità e come approccio. Siamo partiti subito molto forte, poi Affrico ha alzato l’intensità difensiva e si è riportata avanti. Il secondo tempo abbiamo giocato da grande squadra, siamo stati uniti e alla fine abbiamo portato a casa gara3. Il palazzetto stasera era una bomba, i ragazzi dalle tribune non ci hanno mai fatto mancare il loro incitamento. Stasera il Bernino era davvero eccezionale, il pubblico è stato il sesto uomo in più”.

Poggibonsi Basket – Affrico Firenze 78-67

Poggibonsi: Calamassi 16, Maestrini 11, Collet, Castracani, Vallerani 10, Moroni 9, Borgianni 14, Golini 4, Rumachella, Gori Savallini 14.

Allenatori: Riccardini, Baragatti.