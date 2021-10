Basket, per la Mens Sana arriva la quarta vittoria consecutiva: battuta la Laurenziana 68-71

La Mens Sana cala il poker in questa prima fase di campionato coronando la quarta vittoria consecutiva, questo pomeriggio a Firenze contro la Laurenziana. Una partita fisicamente e tatticamente difficile contro una squadra che giΓ la stagione scorsa aveva fatto vedere le sue qualitΓ . I ragazzi di coach Binella ci hanno messo impegno e grande forza, bene il capitano, Edoardo Pannini che insacca 16 punti, mentre Tognazzi conclude con un attivo di 13 punti. I biancoverdi iniziano bene sin dal primo quarto ma la Laurenziana non desiste, il primo quarto si conclude con il vantaggio dei mensanini 18-20. La Laurenziana ingrana la marcia e la sirena dell’intervallo suona quando i fiorentini sono in vantaggio di 5 punti, 39-34. La Mens Sana inizia subito bene la ripresa e si porta a meno uno dalla Lurenziana. Scade il tempo e la partita si conclude 58 pari, per la Mens Sana ci sono i supplementari, due per la precisione. Nonostante Sabia si conceda troppi falli ci pensa Iozzi che, per la prima volta, entra in campo debuttando in questa stagione 2021/2022 e lasciando subito un’impronta decisiva nel match. Il tempo Γ¨ finito e la Mens Sana si porta a casa un altro grande risultato battendo la Laurenziana 68-71.

πŒπ„ππ’ 𝐒𝐀𝐍𝐀 ππ€π’πŠπ„π“ππ€π‹π‹ π€π‚π€πƒπ„πŒπ˜: Monnecchi n.e., Menconi 6, Pannini 16, Iozzi 11, Sprugnoli 4, Benincasa 8, Milano, Del Cucina 4, Sabia 4, Santini n.e., Bovo 5, Tognazzi 13. All. Binella