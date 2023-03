Basket, non riesce la rimonta alla Vismederi Costone che cade a Quarrata (72-70)

Cade di nuovo la Vismederi Costone. Al PalaMelo di Quarrata va in scena una partita dai mille volti, a tratti addirittura schizofrenica, che premia i padroni di casa che, dal canto loro, sono stati in vantaggio pressoché per quaranta minuti. Parte fortissimo la Dany Basket Quarrata che già nel primo quarto assesta un parziale da 25-10. Di qui inizierà l’eterna rimonta gialloverde che, nonostante gli strappi continui, non arriverà mai davvero a conclusione. Per il Costone tanta rabbia ed amarezza per la terza sconfitta consecutiva.

Parte in salita la gara per la Vismederi Costone che si fa cogliere impreparata dalla partenza di Quarrata. Falaschi, Federico Regoli e Mustiatsa valgono il 10-4 a metà frazione. In questo frangente provano a rimanere in scia i gialloverdi coi punti di Ondo Mengue, ma Balducci sembra implacabile e punisce la difesa senese. Proprio Balducci sarà il protagonista nel finale con un’altra bomba e il buzzer-beater in penetrazione che mette il punto esclamativo a un primo quarto super. Ad aprire la frazione sono altri punti di Federico Regoli che portano i padroni di casa sul +15. Prova a suonare la carica capitan Bruttini che va a segno da tre. Prova a rispondere Quarrata ma ancora Bruttini, insieme a Banchi, riportano il Costone sotto la doppia cifra di svantaggio. Adesso la Vismederi, con i punti di Bruttini e il canestro di Ondo Mengue che riportano sul -4 gli ospiti, si rifà sotto. A restituire un po’ di ossigeno alla Dany ci pensa il solito Balducci che va di nuovo a segno sulla sirena e manda le squadre all’intervallo sul 39-33.

Al ritorno sul parquet è Mustiatsa che muove il punteggio. Terrosi risponde con cinque punti ma le realizzazioni di Federico Regoli e Mazzullo valgono il +8 dei pistoiesi. In questo frangente è Banchi che trova addirittura il gioco da quattro punti, con la realizzazione da tre col fallo, dopodiché Bruttini trova i canestri che valgono la parità in contropiede, e che costringono coach Tonfoni al time-out. Al ritorno sul parquet è Quarrata che va a segno con Falaschi e Regoli; Banchi riporta sul -1 il Costone ma Balducci replica con la bomba. Nel finale di quarto, la Dany basket riesce a rimettere ordine nel proprio attacco e a chiudere in vantaggio nel punteggio: si va agli ultimi dieci minuti sul 60-51. Nell’ultima frazione Quarrata si porta addirittura sul +11 coi punti di Francesco Regoli. Nonostante tutto e tutti, Terrosi ci crede e a suon di bombe riporta sul -5 i gialloverdi. Proprio in questo frangente, una serie di fischi innervosisce visibilmente i senesi che sembrano perdere la concentrazione necessaria a portare a compimento la rimonta. Proprio quando il più sembrava fatto per i padroni di casa, prima Juliatto piazza la bomba, poi Banchi e Bruttini realizzano i punti che sembrano rimettere tutto in discussione: a 1’20” dal termine il tabellone segna 71-70. Proprio quando il Costone sembrava avere la possibilità di scrivere il proprio destino, gli arbitri fischiano un fallo di sfondamento in attacco, e, sulle proteste del capitano, un tecnico a Luigi Bruttini che lo spedisce in panchina. La gara termina qui. Al PalaMelo vince Quarrata 72-70.

Dany basket Quarrata – Vismederi Costone 72-70

Parziali: 25-10; 39-33; 60-51,

Quarrata: Zucconi, Balducci 13, Mazzullo 2, Cantrè, Falaschi 16, Regoli Fe. 16, Frati ne, Frangioni ne, Calugi 6, Regoli Fr. 6, Mustiatsa 13.

Allenatore: Alberto Tonfoni

Costone: Maksimovic, Ricci 2, Juliatto 5, Angeli 2, Terrosi 13, Banchi 16, Pisoni, Ondo Mengue 12, Bruttini L. 20, Speri ne.

Allenatore: Daniele Ricci