Basket, nel derby tra Poggibonsi e Asciano hanno la meglio i giallorossi (61-52)

Finisce con il risultato di 61 a 52 la prima della stagione al Bernino per Borgiani e compagni. Una partita dove la difesa dei padroni di casa ha avuto un ruolo fondamentale tenendo a 52 una formazione molto offensiva come Asciano. Nonostante anche l’assenza di Del Cucina, coach Cini, in panchina per la squalifica di Riccardini, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione trovando soluzioni ottime da tutto il roster. Quella di stasera è stata una vittoria di squadra per la squadra giallorossa.

Il commento di coach Cini: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stata fin dalla palla a due.

Asciano è una squadra con giocatori di talento che conosciamo molto bene e stasera senza Del Cucina si prospettava una partita dura. Siamo stati bravi fin da subito a mettere la testa avanti con i canestri di Calamassi e Borgianni. La partita però l’abbiamo vinta in difesa. Siamo stati sempre sul pezzo, sempre concentrati e ho visto i ragazzi bassi sulle gambe e disponibili a sacrificarsi per il bene della squadra. Stasera è stata una partita di squadra, una partita giocata bene da tutti coloro che hanno messo piede in campo. Adesso però dobbiamo tornare subito in palestra per allenarci perché c’è da preparare la prossima partita”.

Il commento di Marco Ceccatelli: “Voglio prima di tutto ringraziare il pubblico presente stasera al Bernino.

Uno spettacolo! Dal campo è un qualcosa di veramente eccezionale. Anche stasera ci hanno dato una mano pazzesca e per questo a nome mio e di tutta la squadra voglio dirli grazie. Per quanto riguarda la partita sapevamo che sarebbe stata tosta visto la forza di Asciano. Abbiamo vinto questa partita in difesa, siamo stati bravi a tenere sotto controllo i loro giocatori migliori. In attacco poi le cose sono venute fluide visto che abbiamo giocatori di talento. L’assenza di Delcu poteva essere un problema e invece i miei compagni che lo hanno sostituito sono stati davvero magnifici. Siamo alla seconda vittoria in campionato, siamo contenti, ma dobbiamo resettare immediatamente e pensare alla prossima trasferta perché la strada è ancora lunghissima”.

Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket – Asciano 61-52

Poggibonsi: Calamassi 14, Ceccatelli 4, Vallerani 2, Gori Savellini 5, Borgianni 21, Ravenni, Testi, Golini 7, Bargi, Rumachella 2, Maestrini 6.

Allenatori: Cini/Giannini