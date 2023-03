Basket, le strade di Filippo Franceschini e della Virtus si separano

La Virtus Siena ha comunicato di aver sollevato Filippo Franceschini dall’incarico di allenatore della Stosa.

“La società intende ringraziare il tecnico per il lavoro svolto fino ad oggi sulla panchina rossoblu – si legge nella nota-, dando prova di serietà, competenza e rispetto dei colori societari ed augura a Franceschini un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera sportiva.



La società rossoblu comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore della Stosa Virtus Siena.