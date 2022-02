Basket, la Vismederi Costone tessera Mattia Bassetti

La Vismederi Costone comunica di aver tesserato il classe 2000 Mattia Bassetti. Per il giovane play, che all’occorrenza può coprire anche lo spot di guardia, si tratta della chiusura di un cerchio: già questa estate il ragazzo si era aggregato alla prima squadra del Costone in fase di precampionato. Dopodiché Bassetti è tornato ad allenarsi e a giocare con la sua squadra, l’Asd Basket 2000 Arcidosso, con cui ha affrontato il campionato di Promozione fino ad oggi.

“Sono estremamente contento per Mattia e che abbia deciso di fare con noi questa esperienza”, spiega soddisfatto il Dg Andrea Naldini. “Quando abbiamo parlato col ragazzo, abbiamo appreso della sua necessità di tornare a Siena per motivi personali – spiega il Dg –, a noi è sembrato naturale offrirgli la possibilità di tornare ad allenarsi col gruppo che aveva già avuto modo di conoscere questa estate”. “So che il ragazzo – aggiunge – ha tantissima voglia di mettersi in gioco e misurarsi in un campionato competitivo come la C Silver. Voglio ringraziare anche la società dell’Asd Basket 2000 Arcidosso nella persona di Alessandra Marini per la sua collaborazione che ha permesso all’operazione di concludersi”.