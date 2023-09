Basket, la Vismederi Costone Siena supera Livorno e si guadagna un posto alle Final Four

Vince la Vismederi Costone Siena che contro l’Us Livorno deve lottare per quaranta minuti ma, alla sirena finale, può festeggiare l’approdo alle Final Four di Coppa Toscana che si giocheranno il prossimo gennaio. Per la formazione senese si chiude così un precampionato probante, che l’ha vista affrontare formazioni di categoria superiore in amichevole ma che ha riservato anche notevoli soddisfazioni. Adesso, la squadra di Tozzi è attesa dalla prova del campionato: l’esordio è in programma per domenica prossima, 1° ottobre, sul campo dell’Union Prato alle 18.

Partita scoppiettante sin dalle prime battute con Zeneli che sblocca la gara e Livorno che risponde per il 2-6 iniziale. La formazione di casa non si fa attendere e le bombe di Banchi e Terrosi portano di nuovo in vantaggio i loro. Prova a strappare il Costone, che, coi punti di Bruttini e Zeneli si porta fino al 19-10. Livorno interrompe il break con Baggiani e Mori e, in chiusura di frazione, il punteggio è di 19-14. Continua a far male la formazione labronica anche nel secondo quarto, con le bombe di Iardella e Bernardini che riportano sul -1 gli ospiti. Adesso è Livorno che prova ad alzare il ritmo specialmente in difesa, mentre il Costone risponde provando a giocare in velocità. Sul 27-25 è coach Tozzi che sceglie di fermare il gioco per parlare coi suoi ragazzi. In uscita dal time-out prova ancora a spingere la Vismederi Costone con i canestri di Ceccarelli e Zeneli che valgono il +7. L’Us risponde con Iardella che dalla lunga fa male alla difesa senese. Il Costone ora si aggrappa a Banchi che replica e che tiene i suoi in vantaggio: a 1’20” dal termine Siena conduce 41-34. Nel finale di quarto sono ancora i livornesi che realizzano con Mori e che mandano le squadre nello spogliatoio sul 43-39.

Il secondo tempo si apre con capitan Bruttini che va a segno da tre e Zeneli che in contropiede scrive 50-42. Coach Mori chiama un time-out ma in uscita dal minuto è ancora il Costone che spinge e arriva fino al 59-46. Livorno tenta di rimanere in scia con Dell’Agnello, ma, all’ultimo intervallo breve il tabellone recita 60-51. Gli ospiti continuano a spingere in difesa e si aggrappano a Dell’Agnello ma nel finale è Nasello che si prende tiri importanti che fruttano punti pesanti. Al PalaOrlandi termina 80-73, con Terrosi che fissa il punteggio con l’ultimo tiro libero della sfida.

Vismederi Costone Siena – Uappala Hotles Us Livorno 80-73

Parziali: 19-14; 43-39; 60-51;

Costone: Banchero 3, Ricci ne, Zeneli 10, Ceccarelli 3, Terrosi 6, Banchi 20, Piattelli ne, Tognazzi ne, Radchenko 2, Ondo Mengue 4, Bruttini 21, Nasello 11.

Allenatore: Maurizio Tozzi

Livorno: Baggiani 10, Del Monte 4, Iardella 10, Pantosti 3, Simonetti 2, Bernardini 12, Fantoni 6, Dell’agnello 16, Bertolini ne, Mori 10.

Allenatore: Marco Mori