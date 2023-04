Basket, la Vismederi Costone scivola in casa con Lucca (75-84) e i play-off ora si allontano

Si allontanano i play-off dal destino della Vismederi Costone che perde in casa con il Basketball club Lucca ed ora non è più padrona del proprio destino. A punire i gialloverdi è un avvio forse troppo soft, che vede scappare gli ospiti sin dalle prime battute. Dopodiché la squadra di Ricci proverà a ricucire il margine, arrivando però al massimo sul -3 in chiusura della partita. Adesso, la squadra senese dovrà andare a San Giovanni Valdarno con un solo risultato ma con un occhio sugli altri campi della C Gold per provare a conquistare una qualificazione alla post-season che oggi appare davvero difficile.

Partenza in salita per il Costone che si fa sorprendere dall’avvio bruciante di Lucca: Pierini e Lippi portano gli ospiti sull’8-0 in avvio. Prova a rispondere il Costone con Bruttini ma è ancora Lucca che realizza con Lippi e Del Debbio, finché Barsanti con sei punti consecutivi porta i biancorossi sul 4-21. Tentano di indicare la strada ai gialloverdi Ondo Mengue e Bruttini ma i punti di Pierini chiudono il primo quarto sull’8-23. Cerca di riprendersi dalle difficoltà dei primi dieci minuti il Costone che, in apertura di seconda frazione, muove subito il punteggio. Ricci trova quattro punti consecutivi, mentre Terrosi va a segno dalla lunga. A interrompere il parziale è Barsanti che risponde e riporta gli ospiti sul +11. Adesso è Maksimovic che trova punti pesanti e, insieme a Juliatto vuole riavvicinare il Costone. A 2’13” dall’intervallo, il punteggio è di 28-33. I biancorossi non si lasciano sorprendere e tornano a realizzare con Simonetti e Barsanti. Angeli trova punti dalla lunetta ma Burgalassi realizza una tripla dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Nel finale di frazione sono Simonetti e Lippi che realizzano e mandano le squadre a riposo sul 32-43.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si sporca, con il gioco che viene frastagliato dai molti fischi arbitrali. Simonetti sfrutta il suo atletismo e porta gli ospiti sul 36-51 Il Costone prova a rimanere incollata coi tiri dalla lunetta ma a 4’09” dall’ultimo intervallo breve il punteggio è di 39-52. Ora sono Maksimovic e Bruttini che provano a trainare il Costone ma Burgalassi e Landucci spengono l’entusiasmo gialloverde. A 10’ dalla fine il tabellone recita 45-56. Bruttini, da buon capitano, è l’ultimo a smettere di crederci e realizza cinque punti importanti che, insieme alla tripla di Terrosi, riportano i senesi sul -6. Lucca si affida a Del Debbio e Lippi e si riporta sul +10 a 6’ scarsi dal termine. In questo frangente sono ancora Bruttini e Maksimovic che vanno a segno, procurandosi anche i quinti falli di Pierini e Barsanti: a 4’42” dal termine il punteggio è ancora di 60-67. Adesso il Costone ci crede e prova a rimettere tutto, definitivamente, in discussione: Maksimovic sicppa la palla in contropiede e realizza. Nalin protesta, con eccessiva veemenza secondo gli arbitri, e si fa comminare il tecnico che porta sul -4 il Costone. Lucca spegne ogni entusiasmo con Tempestini e Simonetti e si riporta sul +9. Adesso sembra davvero tutto finito, con Banchi che commette anche il quinto fallo. Maksimovic, nonostante tutto, ci crede e trova due bombe per il -3. Lucca però non trema e le conclusioni di Burgalassi e Simonetti mettono definitivamente in ghiaccio la sfida. Al PalaOrlandi, dopo le ultime schermaglie, termina 75-84.

Vismederi Costone – Basketball Club Lucca 75-84

Parziali: 8-23; 32-43; 45-56;

Costone: Maksimovic 21, Ricci 8, Juliatto 7, Angeli 3, Terrosi 6, Banchi 4, Piattelli ne, Ondo Mengue 6, Bruttini L. 20, Speri ne, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci

Lucca: Landucci 2, Burgalassi 10, Lenci ne, Lippi 14, Barsanti 16, Tempestini 10, Del Debbio 7, Simonetti 14, Piercecchi, Pierini 11, Rinaldi ne.

Allenatore: Francesco Nalin