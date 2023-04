Basket, la Vismederi Costone sbanca Altopascio 81-76. Ora i play-off sono un po’ più vicini

Vince la Vismederi Costone che a Ponte Buggianese ha la meglio di una mai doma Bama Altopascio. I gialloverdi scendono sul parquet col giusto piglio e, nonostante un secondo quarto non perfetto, ottengono un risultato che vale molto più di due semplici punti e che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta ai play-off. Adesso, infatti, la squadra di Ricci si trova davanti ad Altopascio ma dovrà essere brava a gestire il vantaggio nelle ultime partite. Nelle ultime due gare, con Lucca e Synergy, la squadra di Siena dovrà guardarsi dai rosablù che restano comunque in vantaggio negli scontri diretti in virtù di una migliore differenza canestri.

È l’ex di giornata, Niccolò Mencherini, ad aprire le danze con due punti e, insieme a Salazar, porta Altopascio sul 4-0. I senesi non rimangono a guardare e, guidati dalle triple di Banchi, rispondono con un parziale che li porta sul 10-4. Bruttini incrementa ancora il margine fino al +8 quando siamo a metà frazione. Stavolta è Altopascio che risponde e, sfruttando i centimetri di Salazar, riesce a ricucire fino al -3. Proprio nel finale è Bini che trova i punti del 17-18. Al rientro dall’intervallo breve è Maksimovic che va a segno ma Altopascio replica subito con Filippo Creati e Nannipieri che portano il punteggio sul 21-20. Ondo Mengue va a segno in contropiede, dopodiché sono Lorenzi e Bini a muovere il tabellone mentre Filippo Creati piazza la tripla del +5. Coach Ricci usa uno dei suoi time-out, ma è ancora la formazione rosablù a trovare punti e canestri con Niccolò Mencherini e Bini che portano il Bama sul +11. A interrompere il break è capitan Bruttini, che realizza due canestri, di cui l’ultimo proprio sulla sirena. Al PalaPertini di Ponte Buggianese si va all’intervallo sul 41-32.

Si torna sul parquet ed è Altopascio che va a canestro con Bini e Creati. Proprio quando i padroni di casa sembrano avere la situazione sotto controllo, Maksimovic trova il gioco da tre punti, dopodiché le bombe di Terrosi e Banchi riportano sul 47-43 Siena. Nannipieri trova tre punti ma è di nuovo il play serbo che con tre triple consecutive guida la carica costoniana. Colmata tutta la differenza, all’ultimo intervallo breve è il Costone che conduce 52-57. Si torna sul parquet ed è Ondo Mengue che piazza la tripla del +7. Il Bama non si lascia sorprendere ed è brava a rimanere incollata finché non è Creati, con cinque punti consecutivi, che lo riporta sul -3 a 2’30” dal termine. Ora sono i padroni di casa che scelgono di chiamare un minuto, in uscita dal quale è Mencherini che realizza. Nel finale l’1/2 di Terrosi contro il 2/2 di Mencherini valgono il 67-67 e conseguente overtime. Nel supplementare è Altopascio che muove il punteggio per prima, ma le conclusioni dalla lunga di Banchi e Maksimovic tengono a galla il Costone e lo portano sul 75-80 a 1’30” dalla fine. I rosablù provano a costruirsi i loro tentativi, ma ormai la partita è del Costone. La sfida termina 76-81 per il Costone.

Bama Nuovo Basket Altopascio – Vismederi Costone 76-81

Parziali: 17-18; 41-32; 52-57; 67-67;

Altopascio: Creati F. 19, Ghiarè 2, Neri ne, Bini 18, Creati M., Tarzan ne, Salazar 13, Mandroni ne, Lorenzi 1, Nannipieri 9, Mencherini 14.

Allenatore: Marco Pistolesi

Costone: Maksimovic 21, Ricci, Juliatto, Angeli 4, Terrosi 5, Banchi 22, Pisoni, Piattelli ne, Ondo Mengue 13, Bruttini L. 16, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci