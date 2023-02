Basket, la Vismederi Costone riesce nell’impresa: espugnato 68-71 il PalaBetti di Castelfiorentino

È una Vismederi Costone eroica quella che va in scena a Castelfiorentino e che riesce a ritrovare la vittoria dopo i passi falsi con Arezzo e Prato. Per i gialloverdi si tratta di un risultato importantissimo su un campo dove nessuno, finora, era riuscito ad avere la meglio. Che la partita sarebbe stata equilibrata lo si intuisce sin dai primi istanti di gioco. Nel secondo quarto prova a scappare l’Abc, quando si porta fino al +8, ma la squadra di Ricci non si scompone e anche nella terza frazione riesce a rimanere incollata. Il sorpasso senese arriva proprio in volata, sorpasso che consegna una vittoria ed una iniezione di fiducia ai gialloverdi. Adesso il Costone è atteso dalla stracittadina con la Mens Sana domenica prossima al PalaOrlandi.

Avvio di partita nel segno dell’equilibrio con Ondo Mengue che apre il discorso con una tripla e i liberi di Cantagalli e Scali che portano in vantaggio i padroni di casa. Prova un primo allungo Castelfiorentino con la bomba di Belli, ma i punti di Juliatto e Banchi valgono il 10-10 a metà frazione. Il subentrato Nepi realizza ma Bruttini risponde subito. A rompere l’equilibrio è Cantagalli che con quattro punti fissa il punteggio sul 16-12 dopo dieci minuti di gioco. La squadra di Ricci prova ad approcciare da subito col piglio giusto il secondo quarto con i punti di Terrosi e Maksimovic. Pucci trova due punti ma Banchi in contropiede va a realizzare il canestro del 20-21. Nella difficoltà è Cantagalli, con due triple, a ricacciare indietro l’offensiva senese a cui fa seguito Pucci per il +8 casalingo. Proprio quando la formazione fiorentina sembra voler assestare una spallata al match, la Vismederi risponde con la tripla di Bruttini, il canestro di Ondo Mengue e la bomba di tabellone di Banchi che vale il nuovo +1 senese. Nel finale è ancora Cantagalli a realizzare i punti che valgono il 36-35 al termine della prima metà di gara.

Tenta di assestare subito un parziale l’Abc ma Banchi, Ondo Mengue e Bruttini replicano portando il Costone sul 40-42. Adesso la squadra di Siena stringe le maglie nella metà campo difensiva e riesce a portarsi addirittura sul +4. Cerca di dare la scossa ai suoi Pucci col tiro dalla lunga, dopodiché è Alberto Lazzeri ad imitarlo. Ma il Costone è ancora in partita grazie alle realizzazioni di Maksimovic ed Angeli. In conclusione, sono i punti di Scali a mandare le squadre all’ultimo intervallo breve sul 54-51. Nell’ultima frazione il primo canestro è ancora dei fiorentini, ma Ondo Mengue da sotto e Maksimovic dalla lunga fissano il punteggio sul 56-56 dopo 90 secondi di gioco. Adesso a prendersi sulle spalle il Costone è uno degli ex di giornata, Gianni Terrosi, che mette a segno due bombe che pesano ma i punti di Belli mantengono incollata la formazione di casa sul 62-62. Ad assestare un colpo, che si rivelerà decisivo, sono Banchi e Juliatto con due bombe ed una stoppata che, insieme ai due punti di Terrosi, valgono il 62-70 a meno di due minuti dal termine. Belli si guadagna dei viaggi in lunetta che riportano fino al -2 i suoi, ma proprio nel finale è il libero di Juliatto a regalare la vittoria alla Vismederi: al PalaBetti di Castelfiorentino la sfida si chiude sul 68-71.

Abc Castelfiorentino – Vismederi Costone 68-71

Parziali: 16-12; 36-35; 54-51;

Castelfiorentino: Lazzeri C., Lilli ne, Pucci 16, Scali 6, Cantagalli 18, Nepi 4, Tavarez ne, Lazzeri A. 5, Cantini 4, Ticciati ne, Cicilano ne, Belli 15.

Allenatore: Walter Angiolini

Costone: Maksimovic 7, Ricci, Juliatto 6, Bruttini R. ne, Angeli 5, Terrosi 10, Banchi 14, Pisoni, Piattelli ne, Ondo Mengue 20, Bruttini L. 9, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci