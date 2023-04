Basket, la Vismederi Costone perde e dice addio ai play-off. La Synergy vince 85-83

Perde la Vismederi Costone che a San Giovanni Valdarno, contro la Synergy, vede scorrere i titoli di coda sul proprio campionato. I gialloverdi partono male e si riducono a inseguire i padroni di casa che si fanno guidare da Elez e Bantsevich. Non saranno play-off per la società senese che da domani inizierà a lavorare per la prossima stagione che vedrà il Costone nella nuova C unica.

Primo quarto che inizia a ritmi bassi: il primo a fare punti è Volpe, mentre ai senesi occorrono più di due minuti per sbloccarsi. Alla fine, è Ondo Mengue che va a referto per primo e dopo di lui lo imita Banchi per il 2-4. Gli arancioverdi si appoggiano a Elez mentre il Costone va a segno dalla lunga con Terrosi. I punti di Juliatto e Ondo Mengue mantengono i senesi in vantaggio ma i liberi di Bantsevich e la tripla di Volpe riporta i padroni di casa sul +2. I liberi di Bantsevich e il canestro da tre di Elez chiudono il quarto sul 18-16. La seconda frazione si apre coi punti di Angeli e la bomba di Terrosi in step-back. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e, con Elez e Privitera, si issano fino al 24-21. Il Costone ricuce e va avanti con Makismovic e Ondo Mengue, mentre Banchi porta i senesi sul 27-33. Proprio in questo frangente in cui i gialloverdi sembravano avere l’inerzia favorevole, Banchi va a terra per un colpo al volto ma gli arbitri non ravvedono fallo e lasciano che la Synergy appoggi due punti facili in contropiede. La formazione di San Giovanni Valdarno continua a spingere e si riporta in vantaggio con la tripla di Mancini. Nel finale Elez, dalla lunetta, porta i suoi sul +5. L’ultimo canestro del tempo è però di Ricci che fissa il punteggio sul 42-39.

Al ritorno sul parquet è Volpe che trova la tripla mentre Elez porta i suoi sul 47-39. Il Costone fatica a girare in attacco e, dopo oltre tre minuti, è Juliatto che torna a muovere il punteggio ma subito Bantsevich replica per il +9. Prova a dare la carica ai suoi Bruttini che riporta Siena sino al -4; Ondo Mengue e Terrosi provano a seguirlo ma Morales Lopez e Volpe rispondono colpo su colpo. I punti di Maksimovic mandano le squadre all’ultimo intervallo breve sul 64-61. L’ultimissimo atto di questo campionato è ancora a tinte arancioverdi, con Mesina e Volpe che fanno volare la Synergy fino al +10 a 6’ dalla sirena finale. In questo frangente è la gioventù di Giacomo Ricci che prova a far rimanere a galla i suoi con 4 punti ma il solito Elez va ancora a segno per il 77-68. Il Costone vuole lottare ma a 2’44” il tabellone segna ancora 77-71. Dopo il time-out gialloverde è ancora Ricci che realizza e Ondo Mengue, a un minuto dalla fine, trova il canestro del -2. Nonostante i tentativi disperati dei senesi, la maggiore precisione dalla lunetta dei sangiovannesi premia la Synergy. Nel finale Banchi e Bruttini realizzano da tre ma ormai è troppo tardi: a 9” dalla fine Elez va in lunetta, sull’84-83, e, nonostante l’errore, il Costone non riesce a costruire un tiro. Al PalaDrago termina 85-83.

Synergy Basket Valdarno – Vismederi Costone 85-83

Parziali: 18-16; 42-39; 64-61;

Synergy: Mesina 6, Privitera 2, Volpe 20, Marchionni, Bianchi, Elez 27, Camiciottoli ne, Fabrizi, Mancini 5, Ceccherini, Morales Lopez 2, Bantsevich 23.

Allenatore: Alessandro Vadi

Costone: Maksimovic 7, Ricci 8, Juliatto 4, Bruttini R. ne, Angeli 6, Terrosi 10, Banchi 14, Piattelli ne, Ondo Mengue 21, Bruttini L. 14, Speri ne, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci