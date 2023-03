Basket, la Vismederi Costone perde 78-84 in casa con l’Olimpia Legnaia

Perde la Vismederi Costone che con l’Olimpia Legnaia dà vita ad una partita tirata e dall’alto tenore fisico. Nonostante le assenze di Pisoni e Giacomo Ricci, i gialloverdi che riescono a stare avanti nel punteggio per praticamente 38 minuti, ma, proprio nel finale si fanno riagguantare dagli ospiti. Nonostante tutto, gli uomini di coach Ricci ci provano fino alla fine ma la maggiore energia premia Legnaia all’overtime. Al PalaOrlandi termina 78-84.

Parte forte la squadra di casa che trova subito canestri e punti con Bruttini. Legnaia prova ad appoggiarsi a Nikoci ma, i punti di Ondo Mengue e Juliatto uniti alla tripla di Banchi, portano il punteggio sul 13-4 obbligando coach Zanardo al time-out. Dopo il minuto sono ancora Ondo Mengue e Juliatto a muovere il punteggio fino al 17-4 quando siamo a metà frazione. Prova a serrare i ranghi in difesa l’Olimpia Legnaia che ora pare prendere velocità in fase offensiva: le penetrazioni di Del Secco e Cherubini fanno male, mentre la tripla di Radchenko sembra riaprire tutto ma, proprio sulla sirena, arriva l’ennesimo canestro di Bruttini che chiude il primo quarto sul 22-11. Nella seconda frazione provano a rientrare i fiorentini che alzano il ritmo e trovano numerosi viaggi in lunetta. Nelle fila dei gialloverdi prova a rispondere Terrosi ma i tre punti di Quaglia riportano Legnaia sul -9. Adesso è Ondo Mengue che sfrutta la sua esperienza e appoggia al tabellone due punti importanti. Un’altra serie di liberi firmata da Quaglia, Giannozzi e Del Secco vale il -7 ospite. Nel finale di quarto realizzano Maksimovic e Giannozzi: si va all’intervallo lungo sul 36-29.

Prova a scappare in avvio di terzo quarto il Costone che arriva sul +16 con la bomba di Banchi, i punti di Ondo Mengue e il canestro di Terrosi in step back. L’Olimpia Legnaia non rimane a guardare e si riporta subito a contatto grazie alla tripla di Sakellariou e le schiacciate di Nikoci. Il pivot albanese adesso sembra inarrestabile e continua a trovare punti da sotto canestro fino al 51-45. I padroni di casa rimettono la testa avanti grazie alla tripla di Terrosi e il canestro di Banchi. All’ultimo intervallo breve il punteggio è di 58-48. Gli ultimi dieci minuti si aprono con gli ospiti che si riportano sotto nel punteggio: a 5’16” il tabellone recita 60-59. Sembra riuscire a reggere la botta la squadra di casa che, dopo il time-out, manda a canestro Juliatto da sotto e piazza la bomba di Bruttini per il nuovo +6. La squadra di Firenze non si lascia prendere dal panico e risponde con due triple di Sakellariou e i liberi di Merlo: a 2’25” dal termine il tabellone recita 67-67. Terrosi dalla lunetta fa 2/2 ma Scampone va a segno dalla lunga e dà a Legnaia il vantaggio a meno di 60” dal termine. Ondo Mengue da sotto realizza il canestro del +1 ma, nel finale concitato, Merlo realizza un canestro impossibile e, contemporaneamente, l’arbitro ravvede anche un fallo di Terrosi a palla lontana che regala a Del Secco i liberi che valgono il 71-74 a 26” dal termine. Nonostante tutto, il Costone riesce a realizzare con Ondo Mengue e, dopo il libero sbagliato di Sakellariou ed il 2/2 di Terrosi, a 8” dalla fine il tabellone recita 75-75. L’ultimo tiro di Legnaia non va: sarà overtime al PalaOrlandi. Nel supplementare viene fuori la maggiore energia degli ospiti, mentre i senesi non riescono più a dire la loro. Il Costone prova a sparare le ultime cartucce ma i punti di Sekallariou sono una condanna: la sfida termina 78-84.

Vismederi Costone – Cantini Lorano Olimpia Legnaia 78-84

Parziali: 22-11; 36-29; 58-48; 75-75;

Costone: Maksimovic 6, Ricci ne, Juliatto 8, Bruttini R. ne, Angeli 3, Terrosi 11, Banchi 10, Pisoni ne, Piattelli ne, Ondo Mengue 21, Bruttini L. 19, Speri.

Allenatore: Daniele Ricci

Legnaia: Pinarelli ne, Pracchia, Merlo 8, Radchenko 5, Baldinotti 2, Giannozzi 4, Sakellariou 16, Quaglia 11, Del Secco 14, Cherubini 5, Nikoci 14, Scampone 5.

Allenatore: Riccardo Zanardo