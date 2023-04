Basket, la Vismederi Costone ospita Lucca. La carica di Ricci: “Un’altra finale”

Sta volgendo al termine il campionato della Vismederi Costone che domani, domenica 16 aprile, ore 18 al PalaOrlandi di Siena, ospiterà Lucca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Gold, per quella che è l’ultima partita della stagione regolare tra le mura amiche. Per il Costone si tratta di un’altra sfida decisiva, contro una formazione in forma e che, al momento, sta lottando per lo stesso obiettivo dei gialloverdi. La formazione lucchese, probabilmente, è la squadra che più è migliorata nel girone di ritorno: nelle prime quindici partite i biancorossi avevano raccolto quattro vittorie e undici sconfitte. Per ora, invece, sono ben otto i successi collezionati a fronte di solo cinque sconfitte. La partita dell’andata, peraltro, rimarrà a lungo nella memoria dei protagonisti e degli appassionati: ci vollero tre overtime alla squadra di Ricci per avere la meglio degli avversari col punteggio di 108-114.

“Lo abbiamo detto già tante volte, ma quella di domani sarà una finale”. Queste le parole scelte da Daniele Ricci, allenatore della Vismederi Costone, per iniziare la presentazione della partita di domani. “Adesso rimangono da giocare le ultime due partite – prosegue il tecnico – che saranno decisive per il nostro futuro. Devo dire che arrivare a questo punto non era affatto scontato, e che ci siamo conquistati sul campo, ad Altopascio, la chance di giocarci queste ultime due sfide con l’obiettivo ancora davanti a noi”.

“Lucca – aggiunge Ricci – è una squadra in ottime condizioni e che, da un certo punto della stagione in poi, ha dato vita ad un ruolino di marcia incredibile. La loro, è una squadra che riesce a combinare la forza e la velocità degli esterni con la solidità dei lunghi e che può creare grattacapi a tutti”. “Noi, non dobbiamo avere paura di nulla – conclude infine coach Ricci –, ma dovremo giocare la nostra partita con la consapevolezza che abbiamo un solo risultato senza guardare a cose che non dipendono da noi”.