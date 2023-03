Basket, la Vismederi Costone ospita il Don Bosco. La carica di Ricci: “Voglio vedere voglia di rivalsa”

È già pronta a tornare in campo la Vismederi Costone che, dopo il turno infrasettimanale con Valdisieve, domani sera, sabato 18 marzo, dovrà fare i conti con il Don Bosco Livorno. Il sabato sera del Pala Orlandi, infatti, sarà caratterizzato dalla sfida tra livornesi e senesi che inizieranno la contesa alle 21. La formazione labronica ha dichiaratamente impostato la stagione sullo sviluppo dei propri giovani, accettando il fatto che quest’anno sono solo tre le vittorie raccolte finora a fronte di venti sconfitte. L’ultimo successo del Don Bosco risale al 21 gennaio, quando superò 94-66 la Synergy Valdarno. La prima soddisfazione stagionale, invece, la squadra di Livorno se la tolse proprio con la Vismederi Costone col punteggio di 86-74. Dal canto loro, i gialloverdi, dopo tre sconfitte sanguinose, sono tornati a sorridere poche ore fa, vincendo a Valdisieve 84-70.

“Il Don Bosco è una squadra ricca di gioventù, una squadra veloce, fresca e che proverà a tenere il ritmo alto”. Queste le parole di Daniele Ricci, allenatore della Vismederi Costone, in fase di presentazione della sfida. “All’andata – dice il tecnico – il Costone patì una sconfitta che penso sia pesata molto anche nelle teste dei ragazzi. Spero che ci sia la giusta voglia di rivalsa nei ragazzi”.

“In tutto ciò – aggiunge – non possiamo neanche far finta che queste non siano partite dal grande peso specifico. Stiamo entrando nella fase finale di un campionato che è lottato dalle prime alle ultime posizioni e ogni partita è decisiva”. “Veniamo dalla partita di Pontassieve – conclude Ricci – dove abbiamo messo in piedi un’ottima prestazione dopo tre sconfitte consecutive. Ora abbiamo bisogno e voglia di mettere punti in cascina”.