Basket, la Vismederi Costone cerca l’impresa a Cecina. Ricci: “Giochiamo la nostra partita”

Una impresa. È quello che servirà alla Vismederi Costone che domani sera, sabato 25 marzo, alle 21.15 dovrà cercare di uscire con un risultato positivo dal Palazzetto dello sport di Cecina, dove ad aspettarla ci sarà proprio la capolista Basket Cecina. La squadra gialloverde viene da una serie di due vittorie consecutive con Valdisieve e Don Bosco Livorno. I cecinesi, invece, vantano un bilancio da 19 successi e appena 6 sconfitte. L’ultima squadra in grado di avere la meglio di Cecina è stata Spezia che, in Liguria, poté festeggiare col punteggio di 74-69 il 12 marzo scorso. All’andata, che si giocò al PalaOrlandi, Cecina conquistò la vittoria con il tabellone che registrava il 57-97.

“Andiamo a giocare contro la prima in classifica, una squadra tra le migliori, se non la migliore in assoluto del campionato”. Esordisce così Daniele Ricci, allenatore della Vismederi Costone, per presentare la sfida di domani. “Hanno dimostrato il loro valore dalla prima all’ultima giornata – prosegue – inanellando strisce di vittorie importanti. Nel loro organico ci sono nomi di assoluto livello come Turini e Fattori. Fra loro poi c’è Bruni, che secondo il mio modesto parere, è il miglior giocatore del nostro girone. In panchina hanno Andrea Da Prato, che a sua volta è uno dei più bravi di tutta la C Gold. In generale, si tratta di una società e di una squadra abituata a stare a un certo livello”.

“In tutto ciò – dice il tecnico –, ci misureremo con una squadra che in caso di vittoria sarebbe virtualmente promossa e che, proprio per questo, sarà concentrata al massimo”. “All’andata – conclude Ricci – il Costone patì una sconfitta pesante. Adesso andiamo a Cecina con quale problema di troppo, viste le sindromi influenzali che hanno colpito Pisoni e Luigi Bruttini. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita nonostante tutto. Quella di domani sarà una tappa fondamentale nello sprint finale. Anche se non riusciremo a mettere le mani sui due punti, infatti, dovremo tornare a Siena con la consapevolezza di poterci giocare le nostre chance nelle ultime quattro uscite”.