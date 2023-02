Basket, la Vismederi Costone cade sul campo di Spezia 75-73

Perde la Vismederi Costone che, in trasferta sul campo dello Spezia basket club Tarros, fa tutto bene per due quarti e mezzo, dopodiché un blackout nella metà campo offensiva scopre il fianco al recupero e al sorpasso spezzino. Nel finale, i gialloverdi provano a recuperare, riuscendo a rimanere a contatto, ma la sorte non premia la squadra di Siena che è costretta ad arrendersi sul 75-73. Si ferma così il periodo positivo della squadra di coach Ricci che, dopo due successi, incappa in una sconfitta che brucia. L’allenatore dovrà aspettare una settimana per avere l’occasione di rifarsi: appuntamento fissato per domenica prossima, 5 marzo, per la sfida con l’Olimpia Legnaia al PalaOrlandi.

Ad inaugurare la sfida è il capocannoniere del campionato, Juozas Balciunas, che va a segno da tre. I gialloverdi rispondono con Bruttini e Makismovic ma subito Vignali pareggia i conti sul 7-7. La squadra senese in questo frangente va anche in vantaggio, ma le bombe di Seskus e Vignali fanno scappare i liguri sul +6. A fermare il parziale è Maksimovic con una tripla ma il solito Balciunas va a segno; proprio altri due punti del giocatore lituano chiudono il primo quarto sul 22-17. Cerca di mettere a segno un altro parziale in avvio di frazione la squadra spezzina che va a segno con Balciunas e Bolis, ma i senesi riescono a rimanere in scia grazie ai punti di capitan Bruttini, dopodiché è Makismovic che colpisce dalla lunga con le due bombe che valgono il -3. Al giocatore serbo fa eco Terrosi che, con 4’30” da giocare, realizza la tripla del 31-31. Nel finale è il Costone che va avanti nel punteggio con la bomba di Banchi ma a scrivere la parola fine sulla prima metà di gara è Seskus che manda tutti all’intervallo sul 39-40.

Rientra bene dagli spogliatoi la Vismederi che vola sul +9 grazie alle bombe di Terrosi e Bruttini. Proprio quando i senesi sembravano avere il vento in poppa, qualcosa si inceppa. Prima Angeli si fa espellere, dopodiché è la fase offensiva che viene a mancare. La Spezia non ne approfitta immediatamente ma riesce a ricucire gradualmente fino ai punti di Vignali del 51-50. A ridare ossigeno ai gialloverdi è la bomba di Terrosi ma Marrucci replica con lo stesso fondamentale mandando le squadre negli spogliatoi sul 58-53. Negli ultimi dieci minuti di gara Ondo Mengue e Bruttini provano a riaprire la gara, ma le triple di Seskus, e Ramirez ricacciano indietro le offensive senesi per il 67-58. Non si dà comunque per vinto il Costone che lotta e tiene viva la fiamma della speranza: prima Pisoni da sotto, poi la tripla di Bruttini e infine il tap in di Ondo Mengue riportano sul -2 Siena con poco più di quattro minuti da giocare. Quando l’inerzia della partita sembrava sul punto di cambiare gli arbitri ravvedono un fallo di Banchi su Seskus che regala tre liberi ed il nuovo +5 ai padroni di casa. Nonostante tutto la squadra gialloverde continua a provarci e si riporta a un solo possesso di svantaggio con 11 secondi da giocare. Nel finale, il Costone riesce a recuperare la palla sulla rimessa avversaria e ad affidare il tiro della vittoria a Mateja Maksimovic, ma la sfera termina la sua corsa sul ferro. Alla sirena finale il tabellone recita 75-73.

Spezia basket club Tarros – Vismederi Costone 75-73

Parziali: 22-17; 39-40; 58-53;

Spezia: Bolis 8, Ramirez 12, Marrucci 7, Gaspani ne, Steffanini ne, Vignali 11, Fazio 11, Pietrini ne, Seskus 13, Sacchelli ne, Balciunas 18, Tedeschi.

Allenatore: Andrea Scocchera

Costone: Maksimovic 10, Juliatto, Picchi ne, Angeli, Terrosi 10, Banchi 6, Pisoni 8, Piattelli ne, Ondo Mengue 10, Bruttini L. 29, Speri ne, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci