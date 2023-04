Basket, la Vismederi Costone ad Altopascio per un posto ai play-off. Ricci: “Sarà uno spareggio”

Sarà decisiva la partita di domani tra Vismederi Costone e Bama Nuovo basket Altopascio per capire chi andrà a giocarsi i play-off. Al PalaPertini di Ponte Buggianese, sabato 8 marzo alle ore 21, le due squadre si daranno battaglia per provare a mettere a segno il colpo definitivo nella caccia ad un piazzamento tra le prime dodici. La squadra senese viene da due sconfitte, con Virtus e Cecina, mentre Altopascio, nell’ultimo turno, ha superato a domicilio un’avversaria ostica come Quarrata. La classifica, al momento, vede le due società appaiate a quota 20 punti, con la squadra rosablù in vantaggio nello scontro diretto (terminò 82-88, dopo un overtime, la sfida del PalaOrlandi).

“Siamo arrivati, inutile girarci intorno, alla resa dei conti, le prossime tre partite consegneranno i verdetti definitivi del campionato”. Così coach Daniele Ricci, in fase di presentazione della partita. “La prima di queste tre sfide – prosegue Ricci –, ci vede contrapposti ad Altopascio, una delle nostre rivali nella corsa alla post-season. È chiaro che vincere o perdere, nonostante la matematica non condanni ancora nessuno, influirà enormemente nella classifica finale. Quello di domani rischia di essere un vero e proprio spareggio”.

“Altopascio è una squadra in forma, con un quintetto di livello – conclude l’allenatore – ed una panchina che spesso ha dato il suo contributo. Sarà una gara difficile ma noi dobbiamo essere consapevoli che una vittoria ci lascerebbe padroni del nostro destino, mentre una sconfitta ci condannerebbe a dover dipendere dai risultati di altre squadre”.