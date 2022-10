Basket, la Virtus supera 69-49 Lucca e conquista la seconda vittoria consecutiva

Bella vittoria per la Virtus che conquista due punti anche all’esordio casalingo superando Lucca per 69-49. Una partita messa sui giusti binari sin da subito dai rossoblu, bravi a controllare il match e dare lo strappo decisivo nel terzo quarto.

Buon avvio della Stosa che si porta subito in vantaggio 14-5 sfruttando bene le transizioni create da una buona difesa. I canestri di Banchero spingono i rossoblu mentre dall’altra parte è il solo Simonetti a portare energia agli ospiti dalla panchina. La Virtus termina la prima frazione in vantaggio 21-10, ma l’avvio di secondo quarto è tutto di Lucca, che piazza un parziale di 8-0 che li riporta a contatto. Coach Franceschini corre ai ripari con un timeout che scuote i rossoblu, che tornano in campo con molta più aggressività su entrambi i lati del campo. Caridi si conferma un vero e proprio fattore sotto i tabelloni, segnano 7 punti in fila che spingono la Stosa fino al 36-28 dell’intervallo.

La terza frazione inizia con entrambe le squadre pronte a mettere molta aggressività in campo. Caridi continua a fare la voce grossa sotto canestro, bravo a conquistare molti rimbalzi in attacco e a farsi trovare pronto sulle imbeccate dei compagni. È una tripla di Olleia a mettere la ciliegina sull’allungo Virtus, che chiude il terzo periodo sul 58-39. Nell’ultimo quarto la Virtus è brava a gestire il consistente vantaggio, e la schiacciata di Caridi mette il punto esclamativo sulla sua prestazione (24 punti e 12 rimbalzi) e sulla partita, che i rossoblu controllano fino alla sirena finale. L’incontro si chiude sul 69-49, la Virtus fa 2/2 e prosegue la marcia in campionato.

Stosa Virtus Siena – Basketball Club Lucca 69-49

Parziali: 21-10; 36-28; 58-39

Virtus: Berardi 2, Cacciatori 3, Bartoletti 6, Banchero 11, Caridi 24, Bianchi, Ricciardelli 5, Olleia 7, Costantini 8, Imbrò 3, Calvellini ne, Francini.

All. Franceschini

Lucca: Perfetti, Piercecchi, Tempestini 10, Russo 11, Succurto, Del Debbio 15, Barsanti ne, Simonetti 7, Landucci, Burgalassi 2, Pierini 4, Gallo.

All. Nalin