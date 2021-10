Basket, la Virtus Siena cade in trasferta contro Prato: sconfitta 71-66

Sconfitta in trasferta per la Virtus, che cade 71-66 sul parquet della Sibe Prato al termine di una partita che ha visto i rossoblu inseguire sin dai primi minuti per poi imbastire una rimonta nell’ultimo quarto che non è però bastata per conquistare i 2 punti.

SIBE PALLACANESTRO 2000 PRATO – ACEA VIRTUS SIENA 71-66 (25-12; 45-3; 58-48)

PRATO: Manfredini ne, Marini 7, Danesi 13, Magni 9, Staino 5, Navicelli 7, Saccenti ne, Pittoni ne, Smecca 12, Zardo ne, Pacini 2, Vannini 16. All. Pinelli.